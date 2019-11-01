Детали Депутат от партии «Слуга Народа» Сергей Литвиненко считает необходимым выбирать губернаторов

2019-11-01 11:48 252

Народный депутат от партии Слуга Народа Сергей Литвиненко заявил о необходимости избирать руководителей органов областной исполнительной власти на прямых выборах. Об этом народный избранник заявил в комментарии на Youtube.

По мнению депутата, только при избрании на должность, а не назначении, можно говорить о независимости чиновника. Если госслужащего можно в любой момент «снять», то и думать он будет о том, как бы выслужиться и сохранить карьеру, а не работать для людей – считает депутат. Народовластие должно стать основой политического устройства Украины с широкими полномочиями и ответственностью для местного самоуправления.

Сергей Литвиненко считает:«Губернатора не должен президент назначать. Должен народ выбирать прямым голосованием, как местные выборы, депутатские, парламентские. Губернатор - это должна быть "виборна посада" Прямым голосованием должны происходить эти выборы. Народ должен голосовать напрямую. Они должны выбирать, они знают, кто лучше для региона».

Первоочередной задачей сегодня является формирование действенного местного самоуправления, в котором расширенные полномочия получат территориальные общины, а не назначенные сверху председатели областных администраций. Любая власть должна избираться, а при парламентско-президентской форме правления глава администрации должен обязательно быть выборным лицом, подотчетным местным общинам.

По мнению Сергея Литвиненко, «децентрализация - неизбежна. Этот процесс уже пошёл, мы его завершим в следующе году. Честно, как я вижу по региона, когда мы ездим по округам - это очень эффективная модель и налоги платятся. Я лично присутствовал, когда громада собирается и обсуждает, сколько у них на протяжении какого-то периода собралось денег. Они сами распределяют, они знают куда их тратить. Это очень успешная модель, бюджетная децентрализация».

Депутат утверждает, что «бюджетная децентрализация- это процесс, по которому сначала формируются бюджеты областей, после Верховная Рада Украины утверждает их. Они прямо на местах принимают решение, видят, советуются. Видят, куда действительно направить средства, которые у них есть в громаде. Это очень эффективно и очень правильно, я считаю».

Президент Украины заявил, что необходимо продолжить курс на децентрализацию страны, но без права громад самим формировать свой бюджет, процесс не изменить. Одним из примеров может выступить польская модель формирования бюджета страны, когда местное самоуправление самостоятельно планирует и распоряжаться финансами региона по принципу «снизу-вверх». Сначала принимаются местные бюджета, а потом парламентом страны.

«Я полностью поддерживаю такой механизм финансовой децентрализации как в Польше. Он рабочий. На примере Польши можно сделать какую-то аналитику. Посмотреть, как работает этот механизм. Он работает успешно. На сегодняшний день в Польше очень сильный экономический рост пришёл. Во всех вертикалях и экономической и во власти. Есть результат на лицо»,- говорит Сергей Литвиненко.

Комплексные действия, считает депутат, позволят закончить децентрализацию и реформируют местное самоуправление Украины.

Истчоник