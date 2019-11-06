Детали Кудрявцев продовжує контролювати ДАБІ: посадив свою людину в крісло голови херсонського управління, – ЗМІ

2019-11-06 16:15 129

Як вже неодноразово повідомлялось в ЗМІ, не чекаючи появи нового голови Державної архітектурно-будівельної інспекції, колишні підлеглі екс-голови ДАБІ Олексія Кудрявцева провели низку непрозорих та закритих від ЗМІ конкурсів на керівників територіальних органів – розставляючи таким чином на ключові посади осіб, лояльних цій команді. У "Антикор" вирішили розібратися з результатами та бекграундом переможців таких конкурсів і розпочали з Херсонської області.

«Переможцем конкурсу на посаду начальника Управління ДАБІ у Херсонській області визначено Дениса Микитюка. Цікавим є той факт, що на цю посаду раніше вже проводився конкурс та був визначений переможець, але мабуть не той що був потрібен, адже Микитюк тоді брав участь, але не переміг. Тому, переможця просто не призначили, а оголосили новий конкурс», – йдеться у матеріалі.

За даними ЗМІ, весь керівний досвід Дениса Микитюка на державній службі вкладається в два місяці на посаді начальника відділу з питань внутрішньої та інформаційної політики апарату Чаплинської РДА Херсонської області та сім місяців на посаді начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій там само.

Нагадаємо, що 16 листопада 2018 року керівника Управління ДАБІ у Херсонській області Циклінського С. В. разом із спільником – головним інспектором буднагляду інспекційного відділу цього ж управління Вакуленко В. В. затримали при отриманні хабаря за погодження дозвільної документації. Перебуваючи на посаді всього 21 день, призначений Кудрявцевим чиновник встановив новий корупційний рекорд в Україні та вивів ДАБІ на перше місце в антикорупційному рейтингу. Однак, не зважаючи на це, Циклінський продовжував перебувати на своїй посаді до березня 2019 .

«Оскільки після призначення в березні 2019 нового голови ДАБІ його прикривати вже ніхто не став би, виникла термінова необхідність підготувати непримітного наступника, чекаючи повернення Кудрявцева на «будівельний трон». В березні 2019 Циклінський раптово переводить Микитюка з начальника відділу Чаплинської РДА на посаду рядового інспектора інспекційного відділу Управління ДАБІ у Херсонській області. А коли Кудрявцев завдяки прем’єру Олексію Гончаруку повернув вплив та керівництво над цим відомством, його команда почала швидку розстановку «надійних людей», незважаючи на результати проведених попередніх конкурсів як на керівника департаменту у м. Києві, так і на начальника Управління у Херсонській області», – констатується в статті.

ЗМІ додають, що Микитюку окрім іншого не вистачає трудового стажу, котрий за умовами конкурсу має бути у претендента.