Детали В результате сговора Кудрявцева с министром Бабак главой ГАСИ стал коррупционер Строкач, – СМИ

2019-11-11 16:25 186

Глава Министерства развития общин и территорий (бывший Минрегионстрой) Алена Бабак в сговоре с экс-главой Государственной архитектурно-строительной инспекции Алексеем Кудрявцевым назначила руководить ГАСИ известного коррупционера Александра Строкача. Об этом говорится в статье, опубликованной

«Новая команда при власти, к сожалению, далеко не всегда демонстрирует желание победить коррупцию – вопреки громким предвыборным лозунгам. И, пожалуй, самый показательный пример таких процессов можно наблюдать в Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ)», – говорится в материале.

Авторы напоминают историю с закрытыми конкурсами на ключевые должности в ведомстве вместо прозрачных, как обещала новая власть.

«В итоге реформа вроде как есть – всех старых чиновников уволили. Но, вроде как, и нету – новых набрали «в темную», не допустив к процессу СМИ. При этом все члены конкурсной комиссии являются яркими представителями печально известных «старых кадров» ГАСИ и частью ее коррупционной системы», – сообщает Антикор.

Однако наиболее вопиющей историей с коррупцией в ГАСИ, по мнению издания, является недавнее назначение главой ведомства «прожженного коррупционера» Александра Строкача, являющегося креатурой экс-руководителя Инспекции Алексея Кудрявцева. Которого, напомним, с позором выгнали с должности из-за поддельного диплома о высшем образовании.

«Теперь же, пытаясь сохранить влияние в архитектурно-строительной сфере, Алексей Кудрявцев решил «встроиться» уже в структуру Министерства развития общин и территорий (бывший Минрегионстрой), найдя общий язык с главой ведомства Аленой Бабак. И, как видим, не прогадал! Ведь именно Бабак в итоге назначила ставленника Кудрявцева Александра Строкача главой ГАСИ. Фактически, как видим, можно говорить о сговоре Бабак с Кудрявцевым, благодаря которому последний сохранил все свое влияние на ГАСИ через своего клеврета Строкача», – сказано в статье.

Отметим, ранее неоднократно сообщалось, что Александр Строкач с начала своей трудовой карьеры работает в органах ГАСИ и, как и его супруга, многим обязан Алексею Кудрявцеву.

«В благодарность за «покровительство» чета Строкачей с рвением участвовала во всех коррупционных схемах Кудрявцева, успешно собирая «подати» с застройщиков. Естественно, хотя основной куш срывал Кудрявцев, Строкачи и тут не оставались без «скромного вознаграждения» - экс-глава ГАСИ всегда умел делиться, с кем надо. Вот и в этот раз он «нашел подход» к нужному человеку – министру Бабак. И теперь, заручившись ее поддержкой (очевидно, не бесплатно), успешно сохранил контроль над Государственной архитектурно-строительной инспекцией. Вот и выходит так, что, к сожалению, приходится констатировать: несмотря на все разговоры о прозрачности, борьбе с коррупцией и очищении власти по факту мы видим лишь разрастание коррупционных схем и возвращение контроля над всеми сверхприбыльными отраслями старых коррупционеров в тесной спайке с новыми «реформаторами», – резюмируется в материале.