В СНБО подали идею: обучать школьников военным специальностям

"Если мы подготовим свой народ, противник точно будет знать, что сюда вход - гривна, а выход - десять", - образно выразился замсекретаря СНБО Кривонос
Замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос предложил идею, чтобы школьники старших классов осваивали специальности двойного назначения, которые пригодятся как в случае боевых действий, так и в мирное время. Об этом он сказал Апострофу.
По его словам, учащихся можно обучать в школе, чтобы те становились "связистами, водителями, ремонтниками".
"Главная задача - подготовить нашу молодежь, организовать территориальную оборону. Они (россияне, - ред.) могут осуществить против нас агрессию, но им потом очень трудно будет удержать все под контролем", - пояснил топ-чиновник.
Ситуация с гибридной войной России против Украины, говорит замсекретаря СНБО, "еще очень надолго".
"Наша задача - за короткое время укрепить армию, подготовить тероборону, организовать военно-патриотическую подготовку населения, создать фундамент для развертывания движения сопротивления", - перечислил он.
По его словам, президент Владимир Зеленский "вполне понимает и поддерживает" идею создания теробороны.