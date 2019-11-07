Украина В СНБО подали идею: обучать школьников военным специальностям

2019-11-07 17:30 177

 

"Если мы подготовим свой народ, противник точно будет знать, что сюда вход - гривна, а выход - десять", - образно выразился замсекретаря СНБО Кривонос

Замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос предложил идею, чтобы школьники старших классов осваивали специальности двойного назначения, которые пригодятся как в случае боевых действий, так и в мирное время. Об этом он сказал Апострофу.

По его словам, учащихся можно обучать в школе, чтобы те становились "связистами, водителями, ремонтниками".

"Главная задача - подготовить нашу молодежь, организовать территориальную оборону. Они (россияне, - ред.) могут осуществить против нас агрессию, но им потом очень трудно будет удержать все под контролем", - пояснил топ-чиновник.

Ситуация с гибридной войной России против Украины, говорит замсекретаря СНБО, "еще очень надолго".

"Наша задача - за короткое время укрепить армию, подготовить тероборону, организовать военно-патриотическую подготовку населения, создать фундамент для развертывания движения сопротивления", - перечислил он.

По его словам, президент Владимир Зеленский "вполне понимает и поддерживает" идею создания теробороны.

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