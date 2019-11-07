Детали Названы предотвращающие похмелье продукты

2019-11-07 22:00 180

 

Медики рассказали о продуктах питания, которыее помогают предотвратить развитие симптомов похмелья.

Бананы - насыщены калием, который обеспечивает функционал мышц и нервов в организме. Алкоголь заставляет тело терять калий, так что употребление бананов перед посещением какой-либо шумной вечеринки позволит сохранить его уровень и избежать похмелья на следующий день.

Авокадо - прекрасный натуральный источник калия, жиров и прочих нутриентов.

Яйца - богатый источник белка яйца насыщают и предотвращают чрезмерное поглощение алкоголя. Они также содержат аминокислоты, способствующие метаболизму алкоголя.

Арбуз- спиртные напитки часто вызывают обезвоженность, особенно у тех, кто забывает пить воду вместе с алкоголем.

Творог - богат белком, который сохраняется в желудке надолго. Это замедляет абсорбцию алкоголя организмом и уменьшает степень интоксикации на следующий день.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Названы 10 опасных находок, которые лучше не поднимать

2019-11-02 14:00 26145

Как нельзя лечить кашель: медики названы самые распространенные ошибки

2019-10-27 13:00 6252

Украинцам подняли цену на газ, названы цифры

2019-09-21 14:00 24684

Названы три условия для выполнения газового соглашения между Украиной, Польшей и США

2019-09-09 18:30 2865

Еще новости в разделе "Детали"

Названы предотвращающие похмелье продукты

2019-11-07 22:00 180

10 листопада у Національній опереті – на «Сцені 77» - містична драма «МОСКАЛИЦЯ»

2019-11-07 19:56 201

Кудрявцев продовжує контролювати ДАБІ: посадив свою людину в крісло голови херсонського управління, – ЗМІ

2019-11-06 16:15 435

Политический финал Левочкиных: США сжимает тиски вокруг украинских партнеров Пола Манафорта

2019-11-06 15:47 522
Все статьи раздела "Детали"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

Названы предотвращающие похмелье продукты 2019-11-07 22:00 180
10 листопада у Національній опереті – на «Сцені 77» - містична драма «МОСКАЛИЦЯ» 2019-11-07 19:56 201
Кудрявцев продовжує контролювати ДАБІ: посадив свою людину в крісло голови херсонського управління, – ЗМІ 2019-11-06 16:15 435
Политический финал Левочкиных: США сжимает тиски вокруг украинских партнеров Пола Манафорта 2019-11-06 15:47 522

Лента

22:30 Зеленский высказался о разведении сил: можем себе позволить
22:00 Названы предотвращающие похмелье продукты
21:30 Меркель и Столтенберг ответили на слова Макрона
21:00 Польша в награду дала украинцу гражданство
20:30 Хомчак и Аваков заявили о семи днях тишины в Золотом-4: можно разводить войска
20:00 Украину завтра накроет плотный туман
19:56 10 листопада у Національній опереті – на «Сцені 77» - містична драма «МОСКАЛИЦЯ»
19:30 В СНБО раскрыли хитрый план Путина по присоединению Украины: сценарий готов
19:00 «Копенгаген» — «Динамо» Киев: смогут ли киевляне выиграть?
18:30 Тейлор пригрозил Зеленскому падением из-за Трампа