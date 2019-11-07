Детали Названы предотвращающие похмелье продукты

2019-11-07 22:00 180

Медики рассказали о продуктах питания, которыее помогают предотвратить развитие симптомов похмелья.

Бананы - насыщены калием, который обеспечивает функционал мышц и нервов в организме. Алкоголь заставляет тело терять калий, так что употребление бананов перед посещением какой-либо шумной вечеринки позволит сохранить его уровень и избежать похмелья на следующий день.

Авокадо - прекрасный натуральный источник калия, жиров и прочих нутриентов.

Яйца - богатый источник белка яйца насыщают и предотвращают чрезмерное поглощение алкоголя. Они также содержат аминокислоты, способствующие метаболизму алкоголя.

Арбуз- спиртные напитки часто вызывают обезвоженность, особенно у тех, кто забывает пить воду вместе с алкоголем.

Творог - богат белком, который сохраняется в желудке надолго. Это замедляет абсорбцию алкоголя организмом и уменьшает степень интоксикации на следующий день.