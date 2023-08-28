ВОЙНА В Украине Названы три основных версии авиакатастрофы под Житомиром

2023-08-28 19:15

К расследованию привлекутся специалисты из Генерального штаба ВСУ и командования Воздушных сил.

Авиакатастрофа двух самолетов Воздушных сил ВСУ в Житомирской области могла произойти по трем причинам. Об этом сказала советник по коммуникации ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона в понедельник, 28 августа.

"О возможных версиях… Предварительная квалификация - это нарушение правил полетов или подготовка к ним. И за это действительно есть в Уголовном кодексе наказание. Но также теперь следствием будут рассматриваться версии такие как: техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов, и третья версия - нарушение при организации совершения полетов", - заявила она.

Сапьян отметила, что для того, чтобы доказать одну из версий, нужно провести немало экспертиз, которые не делаются за один день. В общем, речь идет о комплексной судебной авиационно-технической экспертизе.

"Рассчитываем на то, что именно эти экспертизы дадут понимание следствию как это произошло. Но мы понимаем, что от 25 числа до сегодняшнего дня прошло немного времени. И сейчас, по предварительно установленным обстоятельствам, катастрофа произошла в результате столкновения двух самолетов при совершении маневра разворота. Это важно. Мы получили от следователей свежую информацию, которая дополняет наше информационное пространство", - сказала она.

СаПьян заверила, что ГБР будет расследовать все детали авиакатастрофы и обещает провести тщательную проверку, чтобы установить все причины трагедии.

По ее словам, к расследованию привлекутся специалисты из Генерального штаба ВСУ и командования Воздушных сил.

Как известно, 25 августа в Житомирской области столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. В результате аварии погибли трое пилотов.

Позже в Воздушных силах заявили, что сроки расследования авиакатастрофы пока неизвестны, но оно может длиться до полугода.