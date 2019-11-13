Детали СМИ выяснили, кого из депутатов «Слуги народа» и ОПЗЖ купил Суркис

2019-11-13 10:43 246

Народный депутат от «Оппозиционной платформы «За жизнь» (ОПЗЖ) Григорий Суркис подкупил депутатов от «Слуги народа», чтобы создать в Верховной Раде Временную следственную комиссию (ВСК) по вопросу использования бюджетных средств Украинской ассоциацией футбола (раннее ФФУ) во время строительства футбольных мини-полей в 2017-2018 годах. Это впервые говорит о создании широкой коалиции («ширки») между «Слугой народа» и ОПЗЖ.

Григорий Суркис – секретарь комитета по вопросам молодежи и спорта, а нардепы от «Слуги народа» Василий Мокан и Анатолий Костюх – заместители главы комитета. Они в числе инициаторов законопроекта о создании ВСК. Инициатива о ВСК говорит о создании широкой коалиции («ширки») между СН и ОПЗЖ. Потому что законопроект инициировал 21 нардеп из фракций СН и ОПЗЖ, что может свидетельствовать о личных договоренностях Суркиса.

Адвокат Владимир Тимошенко в своем Facebook-аккаунте отметил, что по его информации, журналисты фиксировали переписки между депутатами по этому поводу. Адвокат надеется, что их опубликуют в ближайшее время.

Раннее инициатором законопроекта был глава подкомитета профильного спортивного комитета Рады Георгий Мазураш, но вскоре он отозвал свою инициативу, заподозрив Суркиса в политическом преследовании.

Несколько дней назад СМИ уже сообщали, что УАФ не получало из бюджета за последние 5 лет ни одной государственной гривны, в том числе, и на строительство мини-площадок для игры в футбол.