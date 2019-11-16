Детали Пішла з життя художній керівник балету Національної опери України Аніко Рехвіашвілі

2019-11-16 21:00 192

 

Велике горе торкнулося нашого колективу. 16 листопада 2019 року на 56 році життя після важкої тривалої хвороби невблаганна смерть вирвала з наших лав народну артистку України, одного з найвидатніших українських хореографів, художнього керівника балету, професора АНІКО ЮРІЇВНУ РЕХВІАШВІЛІ

Наш театр і українське мистецтво зазнали великої непоправної втрати. Талант А. Рехвіашвілі розкрився у багатьох виставах балетної трупи, поставлених нею протягом останнього десятиліття, і особливо після 2013 року, коли вона була призначена художнім керівником балетної трупи. Та ще до того вона заявила про себе як талановитий організатор ансамблю-театру «Сузір’я Аніко». На сцені Національної опери України А. Рехвіашвілі поставила балети «Віденський вальс», «Данієла», «Дама з камеліями», «Снігова королева», «Ночі в садах Іспанії», «Трикутний капелюх», «Дафніс і Хлоя», «Юлій Цезар», які ввійшли до золотого фонду українського хореографічного мистецтва, користувалися попитом і любов’ю тисяч шанувальників! Її свіжа і креативна творчість, прагнення до осучаснення класичних форм балетної вистави, пошуку цікавих і неординарних інтерпретацій музики видатних композиторів в контексті часу і моральних координат сучасного життєвого простору завжди робили її вистави цікавими і глибокими за емоційною наповненістю, яскравістю форм. Сформувавшись у великого митця-художника, Аніко Рехвіашвілі вийшла на лінію помітної творчої реформи, яку планувала здійснити найближчим часом. Не судилося, не сталося… Але все зроблене поставило її в ряд кращих українських хореографів ХХ-ХХІ ст., які розкрили потенціал українського хореографічного мистецтва у багатьох країнах світу.

Вона була великою творчою особистістю, з власним баченням і розумінням сутності хореографічного мистецтва, віддавала горіння свого серця і велике натхнення балету, який був альфою і омегою її творчого життя. Вона залишила яскравий слід не тільки в історії Національної опери України, але і в світовому хореографічному мистецтві.

Її будуть пам’ятати і ті, кому випало щастя працювати під її керівництвом, і ті, кого вона навчала і передавала незбагненні таїни творення балетного образу, і глядачі, які чарувалися захоплюючими балетним виставами, створеними самобутнім митцем нашої доби. Пам’ять про Аніко Юріївну збережеться у наших серцях, її доробок стане чинником нашого культурного простору, нашої мистецької історії!

Колектив Національної опери України

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Відкрите тренування збірної України з гольфу!

2019-07-16 16:42 1116

Оппозиционеры в списке кандидатов Рината Ахметова заменили Ринатом Кузьминым

2019-06-07 10:39 1872

фото VII Міжнародний музичний фестиваль «О-FEST 2019»

2019-05-10 14:06 2874

Политолог: Бойко на грани морального и политического фиаско

2019-01-16 10:25 3519

Еще новости в разделе "Детали"

Ученые назвали самую опасную закуску к пиву

2019-11-17 00:15 177

Пішла з життя художній керівник балету Національної опери України Аніко Рехвіашвілі

2019-11-16 21:00 192

Богемная рапсодия. Премьера в Национальной опере Украины.

2019-11-16 16:37 450

Что не должны позволять водители делать пассажирам в своей машине

2019-11-16 11:30 1110
Все статьи раздела "Детали"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

Ученые назвали самую опасную закуску к пиву 2019-11-17 00:15 177
Пішла з життя художній керівник балету Національної опери України Аніко Рехвіашвілі 2019-11-16 21:00 192
Богемная рапсодия. Премьера в Национальной опере Украины. 2019-11-16 16:37 450
Что не должны позволять водители делать пассажирам в своей машине 2019-11-16 11:30 1110

Лента

00:15 Ученые назвали самую опасную закуску к пиву
21:00 Пішла з життя художній керівник балету Національної опери України Аніко Рехвіашвілі
16:37 Богемная рапсодия. Премьера в Национальной опере Украины.
15:00 Белый дом опубликовал стенограмму первого разговора Трампа и Зеленского
14:30 Зеленский подписал закон об ответственности за перевозку детей
14:00 В Кабмине анонсировали новые правила для восстановления водительских прав
13:30 СМИ узнали повестку нормандской встречи
13:00 В Генштабе назвали количество пострадавших при взрыве в Балаклее
12:30 Арахамия рассказал, как заработает Рада по-новому
12:00 Нормандский саммит в Париже: о чем договорились Зеленский и Макрон