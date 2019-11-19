Детали СМИ опубликовали фото, подтверждающие, что Кривецкий-«Пупс» установил контроль над Госгеонедрами

2019-11-19 19:23 321

 

Ранее опубликованная информация о том, что контроль над Государственной службой геологии и недр получил теневой спонсор «Свободы» – авторитет Игорь Кривецкий, более известный в криминальных кругах как «Пупс», получила свое подтверждение. Об этом говорят фотографии, опубликованные в СМИ.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук назначил нового главу Госгеонедр Романа Опимаха, от которого потребовал провести полную кадровую перезагрузку одного из самых коррумпированных ведомств. Однако уже в день назначения Роман Опимах представил своим советником некую Ирину Супрун.

 

«Супрун в период с 2014 по 2017 гг. уже была советником головы Госгеонедр и тесно связана с главным теневым спонсором «Свободы» Игорем Кривецким. Долгие годы Кривецкий полностью контролировал Госгеонедра. В сферу его интересов входил и входит практически весь нелегальный бизнес. Но добыча янтаря для Кривецкого – вопрос особенный. В расследовании «Схем» подробно рассказано о «янтарных» схемах хозяина «Свободы». Реализовывались янтарные схемы сначала через Дмитрия Кащука, которого в 2014 году назначили руководителем службы по квоте «Свободы». После того как им заинтересовалось СБУ, Кащук ушел с должности назначив вместо себя ручного Николая Бояркина, оставаясь при этом теневым главой Госгеонедр. К последнему в качестве юридического советника и была приставлена Ирина Супрун», – пояснили СМИ.

Там отметили, что с дня назначения нового головы Госгеонедр не прошло и недели, как с возращением тандема Супрун-Кащук уже вернулись и встречи в ресторане «Office», и договорняки о решении вопросов, проведении незаконных экспертиз. В доказательство СМИ опубликовали фото с таких встреч.

«На фоне принятия закона по вопросам добычи янтаря возврат Кривецкого и его людей в Госгеонедра вряд ли являться случайным и к нему явно готовились, учитывая как упорно Кащук последних полгода зачищал интернет пространство от упоминаний по криминальным делам против него. В этой связи говорить о каком-либо очищении власти после появления в окружении Опимаха людей, связанных с Кривецким, Мартыненко или кем-либо другим не представляется возможным. Можно сколько угодно говорить об реструктуризации, электронном документообороте, открытости, но ключевой вопрос как всегда остается в людях. Декларируя вырывание службы из рук Фукса премьер торжественно передал структуру в лапы Пупсу», – резюмировали СМИ.

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