Курьезы Созданный в РФ искусственный интеллект посоветовал людям срочно бежать из страны

2019-11-21 10:14 195

Традиционным провалом завершился дебютный эксперимент в российском Сколково по созданию искусственного интеллекта. Минсоцполитики страны летом этого года запросило разработать уникальную программу по типу живого собеседника для граждан. Новый бот Василий должен был отвечать на все вопросы людей, и занимать при этом патриотическую позицию. В его функции входила разработка лайфхаков (удачных решений) для быта и ценные указания по экономии денег.

Работа над помощником длилась три месяца и, по заявлениям создателей, Василий полностью отвечал техзаданию, данному чиновниками из министерства. Более того, он проходил тестовые проверки в МФЦ, поликлинике, отделении пенсионного фонда и непосредственно в министерстве, чиновники которого смогли задать боту интересующие их вопросы и получить на них удовлетворяющие их ответы.

Неожиданный казус произошёл на презентации Василия во время дня открытых дверей в министерстве социальной политики. Чиновники позволили обратиться гражданам к искусственному интеллекту. Во время одного из вопросов на тему, как прожить в месяц на 12 тысяч рублей (порядка 3,5 тыс гривен), механизм дал сбой и посоветовал спросившему срочно бежать из страны.

Ведущий программист принял такой совет за сбой и перезагрузил Василия, но бот продолжил предлагать эмиграцию и другим гражданам. Его ответы стали носить более объёмный характер. Искусственный интеллект предлагал страны, а также контакты консульств, посольств и визовых центров. После этого заказчик и исполнитель пришли к выводу, что Василий ещё не готов и нуждается в доработке.

Сейчас не сильно патриотичный, но зато очень честный робот отправлен на доработку. Скорее всего, закончится она переплавкой на скоородки и крышечки для консервации.