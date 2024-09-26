Жизнь В Украине разрабатывают политику интеграции искусственного интеллекта в госпроцессы

2024-09-26 12:30

Министерство цифровой трансформации разрабатывает политику по интеграции искусственного интеллекта в государственные процессы. Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на форуме Диригенты перемен от Deloitte, передает Интерфакс-Украина.



Министр отметил, что в каждом направлении есть свои проекты, которые нужно формировать.



"А отдельное направление, которое сейчас станет фундаментальным, сквозным для каждой отрасли, о котором мы заботимся, где формируем политику, это будет, конечно, искусственный интеллект", - сказал Федоров.



Он подчеркнул, что Украина не должна пропустить этот тренд в мире, а стать центром. Он убежден, что так появится возможность "обогнать" другие цифровые правительства.



"Мы со 102-го места в мире на пятое место за пять лет поднялись. Но нам нужно на первое место, как раз искусственный интеллект и автоматизация - то направление, которое сейчас для нас приоритетно", - подчеркнул глава ведомства.



Также отмечается, что представители Минцифры будут проводить встречи со всеми ведущими ИТ-компаниями Украины, будут обсуждать, что можно сделать в этом направлении, и как привлечь компании.