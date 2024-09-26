Жизнь В Украине разрабатывают политику интеграции искусственного интеллекта в госпроцессы

2024-09-26 12:30

Министерство цифровой трансформации разрабатывает политику по интеграции искусственного интеллекта в государственные процессы. Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на форуме Диригенты перемен от Deloitte, передает Интерфакс-Украина.

Министр отметил, что в каждом направлении есть свои проекты, которые нужно формировать.

"А отдельное направление, которое сейчас станет фундаментальным, сквозным для каждой отрасли, о котором мы заботимся, где формируем политику, это будет, конечно, искусственный интеллект", - сказал Федоров.

Он подчеркнул, что Украина не должна пропустить этот тренд в мире, а стать центром. Он убежден, что так появится возможность "обогнать" другие цифровые правительства.

"Мы со 102-го места в мире на пятое место за пять лет поднялись. Но нам нужно на первое место, как раз искусственный интеллект и автоматизация - то направление, которое сейчас для нас приоритетно", - подчеркнул глава ведомства.

Также отмечается, что представители Минцифры будут проводить встречи со всеми ведущими ИТ-компаниями Украины, будут обсуждать, что можно сделать в этом направлении, и как привлечь компании.

subscriber subscriber

Еще по теме

Эта совершенно законная уловка поможет заметно УВЕЛИЧИТЬ РАЗМЕР ПЕНСИИ

2023-05-26 18:28

В Украине обновили перечень банков, через которые производится выплата пенсий и пособий

2023-02-10 16:31

Новая индексация пенсий в Украине пройдет в марте

2023-01-04 14:31

Семьям погибших военнослужащих и добровольцев будут платить пенсию - закон уже принят

2022-03-25 20:34

Еще новости в разделе "Жизнь"

В Украине разрабатывают политику интеграции искусственного интеллекта в госпроцессы

2024-09-26 12:30

Как украинцам докупить страховой стаж для выхода на пенсию: во сколько обойдется с 1 октября

2024-09-25 20:04

Стала известна вероятная причина обысков в доме Артема Милевского

2024-09-25 08:24

В Украине началось бабье лето - синоптики прогнозируют на ближайшие дни теплую погоду

2024-09-24 10:26
Все статьи раздела "Жизнь"

Жизнь

В Украине разрабатывают политику интеграции искусственного интеллекта в госпроцессы 2024-09-26 12:30
Как украинцам докупить страховой стаж для выхода на пенсию: во сколько обойдется с 1 октября 2024-09-25 20:04
Стала известна вероятная причина обысков в доме Артема Милевского 2024-09-25 08:24
В Украине началось бабье лето - синоптики прогнозируют на ближайшие дни теплую погоду 2024-09-24 10:26