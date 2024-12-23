Спорт Тайсон Фьюри грязно обругал эксперимент с подсчетом результатов боя искусственным интеллектом

2024-12-23 13:32

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри после поражения в реванше с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком высказался об экспериментальном подсчете результат этого боя искусственным интеллектом.

Британский боксер остался недоволен, что ИИ отдал украинцу еще большее преимущество.

"Что я думаю о результате ИИ? Это абсолютное д*рьмо. Я скажу так, что на хр*н все эти компьютеры. Пусть люди продолжают работать. Больше работы людям, меньше компьютеров. Также на хр*н все эти электромобили", - сказал Фьюри на пресс-конференции после боя.