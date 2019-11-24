Детали Медики рассказали, какие продукты помогут справиться со стрессом

2019-11-24 10:30 273

 

Медики рассказали, как унять неприятные ощущения из-за стресса, не употребляя лекарств.

Врачи рассказали, что во время стрессовых ситуаций организм лишается витаминов и микроэлементов, которые защищают нервную систему от перегрузок и делают ее устойчивой к различным неожиданным ситуациям. Для поддержания стрессоустойчивости не обязательно пить таблетки, а нужно употреблять в пищу ряд продуктов.

В списке есть овощи, крупы, зелень, рыба и даже сладости. Первый и наиболее полезный продукт – лосось. Эта рыба способна нейтрализовать гормоны, выбрасывающиеся в кровь в стрессовой ситуации. Адреналин и кортизол оказывают наиболее разрушительное воздействие на организм. Главным защитником выступает жирные кислоты Омега-3.

Следующей в списке медиков идет рукола. Эта трава богата фолиевой кислотой и витаминами группы В. Таким образом, рукола принимает непосредственное участие в выработке гормона счастья дофамина.

Далее идет овсянка, богатая сложными углеводами, которые способствуют выработке серотонина. Благодаря этому веществу человек ощущает себя более расслабленным и спокойным. Аналогичным свойством обладает и шоколад с большим содержанием какао. Черный шоколад богат антиоксидантами. Также какао помогает расширить сосуды и снизить кровяное давление.

Упомянули медики и картофель. Блюда из этого овоща богаты не только крахмалом, но и другими веществами. Во главе с пресловутым крахмалом эти вещества и витамины помогут угомонить нервную систему и даже укрепить ее.

На страже нервов стоит и такой популярный фрукт, как киви. Эти пушистые родственники крыжовника богаты триптофаном, который в свою очередь способствует активной выработке серотонина и помогает расслабиться.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Медики выделили самый важный витамин для здоровья человека

2019-11-13 17:00 1305

Названы предотвращающие похмелье продукты

2019-11-07 22:00 981

Водителям рассказали о новом способе борьбы с радарами на дорогах

2019-11-07 10:13 4296

ЗНО-2020: выпускникам школ разъяснили, какие будут тесты

2019-11-06 19:30 1074

Еще новости в разделе "Детали"

Медики рассказали, какие продукты помогут справиться со стрессом

2019-11-24 10:30 273

фото Що подивитись у Національній опері України у друдні - прем'єри, репертуар, анонси

2019-11-22 19:44 621

Власть молодая, методы старые: как в днепропетровской области укореняется коррупция

2019-11-22 18:42 777

Экс-нардеп Климов обокрал вкладчиков "Имэксбанка" на 3,3 млрд грн.

2019-11-22 17:15 624
Все статьи раздела "Детали"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

Медики рассказали, какие продукты помогут справиться со стрессом 2019-11-24 10:30 273
фото Що подивитись у Національній опері України у друдні - прем'єри, репертуар, анонси 2019-11-22 19:44 621
Власть молодая, методы старые: как в днепропетровской области укореняется коррупция 2019-11-22 18:42 777
Экс-нардеп Климов обокрал вкладчиков "Имэксбанка" на 3,3 млрд грн. 2019-11-22 17:15 624

Лента

15:00 В Генштабе рассказали, кто разграбил корабли в РФ
14:30 Миссия МВФ уехала, не договорившись о новом кредите для Украины
14:00 Пенсия в Украине: с Нового года заработают изменения в начислении выплат
13:30 К Земле приблизился неизвестный ранее гигантский астероид
13:00 Если нет права на пенсию: кому в Украине грозит получать соцпомощь
12:30 Доллар и евро ушли в нокдаун: появился официальный курс валют от НБУ
12:00 В ПриватБанке пытались скрыть, что глава правления перенес инфаркт
11:30 Погода устроит шоковую терапию: прогноз погоды в Украине на неделю
11:00 В Генштабе рассказали, что привело к взрывам в Балаклее
10:30 Медики рассказали, какие продукты помогут справиться со стрессом