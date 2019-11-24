Детали Медики рассказали, какие продукты помогут справиться со стрессом

2019-11-24 10:30 273

Медики рассказали, как унять неприятные ощущения из-за стресса, не употребляя лекарств.

Врачи рассказали, что во время стрессовых ситуаций организм лишается витаминов и микроэлементов, которые защищают нервную систему от перегрузок и делают ее устойчивой к различным неожиданным ситуациям. Для поддержания стрессоустойчивости не обязательно пить таблетки, а нужно употреблять в пищу ряд продуктов.

В списке есть овощи, крупы, зелень, рыба и даже сладости. Первый и наиболее полезный продукт – лосось. Эта рыба способна нейтрализовать гормоны, выбрасывающиеся в кровь в стрессовой ситуации. Адреналин и кортизол оказывают наиболее разрушительное воздействие на организм. Главным защитником выступает жирные кислоты Омега-3.

Следующей в списке медиков идет рукола. Эта трава богата фолиевой кислотой и витаминами группы В. Таким образом, рукола принимает непосредственное участие в выработке гормона счастья дофамина.

Далее идет овсянка, богатая сложными углеводами, которые способствуют выработке серотонина. Благодаря этому веществу человек ощущает себя более расслабленным и спокойным. Аналогичным свойством обладает и шоколад с большим содержанием какао. Черный шоколад богат антиоксидантами. Также какао помогает расширить сосуды и снизить кровяное давление.

Упомянули медики и картофель. Блюда из этого овоща богаты не только крахмалом, но и другими веществами. Во главе с пресловутым крахмалом эти вещества и витамины помогут угомонить нервную систему и даже укрепить ее.

На страже нервов стоит и такой популярный фрукт, как киви. Эти пушистые родственники крыжовника богаты триптофаном, который в свою очередь способствует активной выработке серотонина и помогает расслабиться.