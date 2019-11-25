Детали Смотрящий за ГАСК от новой власти Кучер, замешанный в схемах с Микитасем, хочет захватить «Укрбуд»

2019-11-25 19:28 360

Недавно назначенный президентом госкорпорации «Укрбуд» Сергей Кучер имеет коррупционное прошлое, был замешан в схемах с Максимом Микитасем, а при новой власти стал «смотрящим» за Инспекцией архитектурно-строительного контроля (ГАСК). Об этом сообщает Антикор .



«В распоряжение нашей редакции попали копии неофициального соглашения между Максимом Микитасем и Сергеем Кучером. Соглашение касается совместной реализации проектов «Чаривне мисто» и «Броварской проспект», и датируется маем 2016 года. Это так называемая «понятийка» о партнерстве», – рассказали в СМИ.

Там подчеркнули, что документ неофициален, так как ни Микитась, ни Кучер на тот момент не имели права заниматься бизнесом.

«Кучер служил на должности руководителя ГАСК в Киеве, а значит – не имел права подписывать такие документы из-за конфликта интересов. Его действия – это не просто прямой конфликт интересов, но и коррупционное действие. Человек, который дает разрешения на строительство, не может сам быть застройщиком! Согласно оказавшемуся у редакции документу, Максим Микитась с Сергеем Кучером вкладывают в проект по 25,3 млн гривен. И если с Микитасем понятно происхождение таких сумм, то откуда у скромного чиновника Кучера со скромной чиновничьей зарплатой десятки миллионов гривен – надо разобраться», – пишет издание.

Для лучшего понимания происходящего в статье приводится «история вопроса» Сергея Кучера.

«Он сидит в ГАСКе очень давно, поднялся там во времена беглого президента Виктора Януковича благодаря близости к сыну экс-спикера Верховной Рады Владимира Рыбака Александру Рыбаку. После бегства Януковича и всей его шайки удержался на своем месте и стал обслуживать уже новую власть, войдя в тандем с главой ведомства Алексеем Кудрявцевым. Они были подельниками, которые годами обилечивали застройщиков и таким образом нажили невероятное состояние. Именно Кучер является автором схемы «5 долларов за квадратный метр» – взимание мзды с застройщиков, что приводит к завышению цены на квартиры», – говорится в материале.

В СМИ подчеркивают, что, будучи назначен главой «Укрбуда», Кучер фактически стал при Зеленском тем, кем был его давний партнер Микитась при Порошенко.

«Назначение это преследует одну цель: навесить на государственный «Укрбуд» все контракты, активы, долги частной конторы Микитася, сейчас рассредоточенные по разным группам влияния. В итоге за финансовую пирамиду Микитася – а это 25 недостроев и 14 тыс. инвесторов – расплачиваться будет госбюджет, то есть – все мы. Ведь взятые с инвесторов деньги Микитась уже давно вывел через подставные фирмы», – поясняется в статье.

Там также отмечается что судьбой Сергея Кучера особенно занимается заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов, который водит его на заседания Совбеза по «Укрбуду» в качестве «смотрящего» от ОП.

«Остается открытым вопрос, может ли такой человек как Кучер, который мутил воду при Януковиче, брал огромные взятки, потом дерибанил деньги и строил схемы с Микитасем – олицетворять собой новую власть? И правильно ли, что новая власть покрывает такого сомнительного персонажа?» – резюмирует Антикор.