Детали Смотрящий за ГАСК от новой власти Кучер, замешанный в схемах с Микитасем, хочет захватить «Укрбуд»

2019-11-25 19:28 360

 

Недавно назначенный президентом госкорпорации «Укрбуд» Сергей Кучер имеет коррупционное прошлое, был замешан в схемах с Максимом Микитасем, а при новой власти стал «смотрящим» за Инспекцией архитектурно-строительного контроля (ГАСК). Об этом сообщает Антикор .

«В распоряжение нашей редакции попали копии неофициального соглашения между Максимом Микитасем и Сергеем Кучером. Соглашение касается совместной реализации проектов «Чаривне мисто» и «Броварской проспект», и датируется маем 2016 года. Это так называемая «понятийка» о партнерстве», – рассказали в СМИ.

Там подчеркнули, что документ неофициален, так как ни Микитась, ни Кучер на тот момент не имели права заниматься бизнесом.

«Кучер служил на должности руководителя ГАСК в Киеве, а значит – не имел права подписывать такие документы из-за конфликта интересов. Его действия – это не просто прямой конфликт интересов, но и коррупционное действие. Человек, который дает разрешения на строительство, не может сам быть застройщиком! Согласно оказавшемуся у редакции документу, Максим Микитась с Сергеем Кучером вкладывают в проект по 25,3 млн гривен. И если с Микитасем понятно происхождение таких сумм, то откуда у скромного чиновника Кучера со скромной чиновничьей зарплатой десятки миллионов гривен – надо разобраться», – пишет издание.

Для лучшего понимания происходящего в статье приводится «история вопроса» Сергея Кучера.

«Он сидит в ГАСКе очень давно, поднялся там во времена беглого президента Виктора Януковича благодаря близости к сыну экс-спикера Верховной Рады Владимира Рыбака Александру Рыбаку. После бегства Януковича и всей его шайки удержался на своем месте и стал обслуживать уже новую власть, войдя в тандем с главой ведомства Алексеем Кудрявцевым. Они были подельниками, которые годами обилечивали застройщиков и таким образом нажили невероятное состояние. Именно Кучер является автором схемы «5 долларов за квадратный метр» – взимание мзды с застройщиков, что приводит к завышению цены на квартиры», – говорится в материале.

В СМИ подчеркивают, что, будучи назначен главой «Укрбуда», Кучер фактически стал при Зеленском тем, кем был его давний партнер Микитась при Порошенко.

«Назначение это преследует одну цель: навесить на государственный «Укрбуд» все контракты, активы, долги частной конторы Микитася, сейчас рассредоточенные по разным группам влияния. В итоге за финансовую пирамиду Микитася – а это 25 недостроев и 14 тыс. инвесторов – расплачиваться будет госбюджет, то есть – все мы. Ведь взятые с инвесторов деньги Микитась уже давно вывел через подставные фирмы», – поясняется в статье.

Там также отмечается что судьбой Сергея Кучера особенно занимается заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов, который водит его на заседания Совбеза по «Укрбуду» в качестве «смотрящего» от ОП.

«Остается открытым вопрос, может ли такой человек как Кучер, который мутил воду при Януковиче, брал огромные взятки, потом дерибанил деньги и строил схемы с Микитасем – олицетворять собой новую власть? И правильно ли, что новая власть покрывает такого сомнительного персонажа?» – резюмирует Антикор.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

40 тысяч - недостаточно: Разумков хочет увеличить зарплаты депутатов

2019-11-20 18:30 918

САП хочет увеличить залог за Гладковского в 10 раз

2019-10-24 17:30 1236

Экс-нардепа и застройщика Микитася арестовали прямо в зале суда - залог 80 млн

2019-10-23 09:40 747

Минздрав Украины хочет отменить часть справок

2019-10-22 17:00 894

Еще новости в разделе "Детали"

Смотрящий за ГАСК от новой власти Кучер, замешанный в схемах с Микитасем, хочет захватить «Укрбуд»

2019-11-25 19:28 360

видео Министр Милованов под разговоры о "чистке" протащил во главу Центра семян рейдера Сахненко

2019-11-25 19:15 204

«Спим в пуховиках и купаемся раз в несколько дней» - как выживают тысячи людей в Гвардейском и Черкасском

2019-11-25 17:00 309

фото Коррупционный рай замглавы КГГА

2019-11-25 12:39 291
Все статьи раздела "Детали"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

Смотрящий за ГАСК от новой власти Кучер, замешанный в схемах с Микитасем, хочет захватить «Укрбуд» 2019-11-25 19:28 360
видео Министр Милованов под разговоры о "чистке" протащил во главу Центра семян рейдера Сахненко 2019-11-25 19:15 204
«Спим в пуховиках и купаемся раз в несколько дней» - как выживают тысячи людей в Гвардейском и Черкасском 2019-11-25 17:00 309
фото Коррупционный рай замглавы КГГА 2019-11-25 12:39 291

Лента

22:00 В Украине собрались повысить тариф на электроэнергию для населения, которое много потребляет
21:30 Доллар возобновил падение: эксперт объяснил, чего ждать от курса
21:00 Штрафы для водителей могут взлететь почти в 280 раз: что подготовила Рада украинцам
20:30 Новый договор по газу с Россией: цена может поставить рекорд
20:00 Хомчак оценил угрозу открытого нападения со стороны России
видео 19:30 Зеленский о нормандской встрече: Дожали
19:28 Смотрящий за ГАСК от новой власти Кучер, замешанный в схемах с Микитасем, хочет захватить «Укрбуд»
видео 19:15 Министр Милованов под разговоры о "чистке" протащил во главу Центра семян рейдера Сахненко
19:00 У Путина отказались от личной встречи с Зеленским
18:30 Украинским ВУЗам разрешили обучать студентов на русском языке: детали скандального решения