Детали Трещины на губах: врач подсказал, как лечить

2019-11-30 09:00 90

Для многих появление сухости и трещинок на губах становится настоящей проблемой, особенно в холодное время года.

При чем не спасают от этого неприятного и болезненного явления ни масла, ни популярные дорогостоящие средства по уходу за губами.

Дерматолог Ольга Игнатьева рассказала какие причины, помимо обветривания, могут спровоцировать такое проявление, и что поможет с ним справиться.

Обезвоживание

Одной из наиболее распространенных причин сухости губ является обезвоживание. Потому в первую очередь обратите внимание на свой питьевой режим. Возможно, популярная идея выпивать восемь стаканов жидкости в день вам совершенно не подходит и ваш организм требует больше воды.

Так, внимательнее прислушивайтесь к своим ощущениям и пейте воду при малейшем возникновении жажды (и не меньше литра в час во время активных физических нагрузок). Вполне вероятно, что, нормализовав свой уровень гидратации, вы справитесь с проблемой сухости губ.

Ультрафиолетовый ожог

Мнение о том, что защищать кожу от солнца нужно только летом, ошибочное. Вредное излучение есть всегда, даже когда солнце спряталось за облаками, и от него нужно спасаться вне зависимости от времени года.

Особенно это касается кожи губ, ведь она особенно восприимчива к солнечным ожогам (в ней нет меланина), потому реагирует сухостью, шелушением и появлением трещинок.

Так что не забывайте наносить на губы средства с UV-фильтрами даже в хмурые дождливые дни.

Привычка облизывать губы

Вполне естественно, что почувствовав сухость губ, хочется их увлажнить. Именно поэтому у некоторых появляется привычка облизывать губы.

Однако это часто и становится причиной еще большего пересыхания кожи, образования трещин и заедок. Дело в том, что слюна содержит кислые вещества, которые вызывают раздражение и воспаление тонкой кожи губ. Потому "эффект увлажнения" сохраняется лишь пару секунд, а затем появляется еще большая сухость.

Слишком сухой воздух

Еще одна причина, которая особенно актуальная в холодное время – пересушенный воздух в помещении. Батареи, кондиционеры, калориферы – все это "выжигает" влагу в воздухе, что сказывается в первую очередь на коже губ.

В таком случае спасет активное увлажнение и питание губ специальными бальзамами и помадами, а также увлажнители воздуха в помещении.

Ротовое дыхание

Вполне возможно, что губы пересыхают и из-за неправильного дыхания, например, вызванного насморком. Так, когда вы дышите ртом, с каждым выдохом вы "обдаете" губы теплым и сухим воздухом, а вдохом – холодным и влажным. И из-за таких перепадов кожа сохнет, шелушится и трескается.

Чтобы спасти губы в таком случае, в первую очередь нужно решить вопросы заложенности носа.

Нехватка витаминов

Если ни одна из вышеперечисленных причин к вам не относится, обратите внимание на свое питание. Возможно, в вашем рационе недостаточно витаминов, в частности, группы В, Е и других. На их дефицит губы могут отреагировать одутловатостью, сухостью и трещинками.

Попробуйте добавить в рацион больше масел, жирной рыбы и фруктов-овощей. Если корректировка питания не помогла, обратитесь к врачу за назначением поливитаминного препарата.

Избыток витамина А

Производители любят добавлять в косметику различные витамины. Особенно это касается витамина А. Однако если ваш организм не испытывает дефицит этого вещества, то наверняка отреагирует на принудительное восполнение им негативными кожными реакциями.

Так что обратите внимание на свою косметику и уходовые средства – возможно, причина сухости губ кроется именно в них.