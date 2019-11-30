Детали 4 декабря в Национальной оперетте покажут романтическую комедию #На_краю_света

2019-11-30 13:45 156

 

Чем закончится знакомство в Интернете двух подростков Юлии и Августа, которые отправились на край света в норвежские фьорды  вовсе не ради  красот и романтики, а чтобы уйти из жизни,  спрыгнув вместе со скалы… Что побудило их к такому решению? Подростковый максимализм? Одиночество? И сможет ли их что-то остановить? Ответы на эти и многие другие вопросы – в новой постановке «#На_краю_света» на сцене Stage_lab Национальной оперетты Украины.

Напомним, что сцена Stage_lab Национальной оперетты Украины – это новое сценическое пространство для экспериментальных спекталей, которое открылось год тому назад. Зрительный зал рассчитан на 44 места.

Режиссер-постановщик спектакля Дмитрий Захоженко.

В ролях: Елена Галушка, Дмитрий Воронов

Когда: 04 декабря (среда)

Где: Национальная оперетта Украины (г. Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. метро «Олимпийская»)

Начало в 19:30

Фото: Анатолий Федорцив

Билеты ТУТ: http://operetta.com.ua/event/prem-yera-na-krayu-svitu/ь

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