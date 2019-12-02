Детали 5 грудня в Національній опереті України відбудеться прем’єра оперети «БАЯДЕРА»

2019-12-02 21:00 273

Прем’єра оперети «БАЯДЕРА»

Дата: 5 грудня

Час: 17:30

Місце: в приміщенні Київського національного академічного театру оперети

(м.Київ, вул. Велика Васильківська, 53/3)

Національна оперета України презентує прем’єру оперети «БАЯДЕРА» режисера-постановника н. а. України Богдана Струтинського. Це сучасна інтерпретація класичного твору на музику Імре Кальмана.

«Баядера» – це зворушлива і водночас пристрасна історія кохання індійського принца Раджамі та артистки паризького вар’єте на ім’я Одетта Дарімонд. Тема дотримання традиційних цінностей набуває додаткового емоційного забарвлення завдяки внутрішній драмі головного героя вистави. Так, принц Раджамі, як спадкоємець престолу, не має права на одруження із чужоземкою. Сильні почуття закоханого змушують його замислитись над тим, чи варта влада того, аби втратити кохання? Чи кохання варте того, аби залишити престол? Що обере Раджамі?

Нова постановка оперети «Баядера» на сучасній сцені Національної оперети України має широку фабулу подій. Ця лірична оперета приховує багато сюрпризів! Навіть музика Кальмана, яку легко відрізнити за «особливими прикметами» – угорськими інтонаціями, цього разу звучить по-іншому. Мелодії «Баядери» дивують поєднанням східних інтонацій з популярними танцювальними ритмами шимі, тустепу, вальсу-бостону, фокстроту. Сценографія цілком модерна, а режисерські знахідки змінюють стандарти і усталені рамки!

Окрім цього, хочемо презентувати нову послугу для глядачів. Національна оперета України стала партнером міжнародної коаліційної програми лояльності «KEYCARD» від «Укргазбанку». Відтепер усі, хто розраховуватиметься за квитки карткою цього банку у касі театру та у бюро глядача – отримуватимуть живі гроші у вигляді манібеку на свій рахунок. Який відсоток коштів повертатиметься і як їх можна буде використати – розповімо також під час прес-конференції 5 грудня.

АКРЕДИТАЦІЯ ОБОВ’ЯЗОВА (до 2 грудня)

за тел./viber: 097 675 20 29

e-mail: hladkak@ukr.net

прес-секретар оперети Катерина Мартич

(для акредитації необхідно вказати: ПІБ, контактний номер телефону,

e-mail та місце роботи)