Детали Беларусь на десятки млн снизила сумму компенсации за грязную нефть из РФ

2019-12-20 23:30 981

Бацька попросит у Москвы выплаты миллионной компенсации за загрязнение нефти в нефтепроводе "Дружба". Правда названная сегодня сумма в 20 раз ниже, нежели ранее озвученные убытки.

"Нужно чуть четче и предметнее сработать "Белнефтехиму" с нашими НПЗ. Нужно официально выставить, как это положено по закону, как это требует юриспруденция — изложить свои претензии, четко и понятно. Подходы могут быть разные, но если в Венгрии или Польше и Германии так же сделали, то у нас тоже должно быть так сделано. Там речь идет о немалой сумме — около 70 млн долларов должна быть компенсация",- заявил посол Беларуси в РФ Владимир Семашко.

По его словам, Минск может рассчитывать на компенсацию от Москвы с точки зрения потери выгоды и прибыли.

Напомним, загрязнение российской транзитной нефти "Белнефтехим" зафиксировал 19 апреля. Минск приостановил транзит российского сырья в Европу. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. Сумма компенсаций Белоруссии пока не называлась, однако Александр Лукашенко считает недостаточной сумму даже в 20 млн долларов за загрязнение "Дружбы".