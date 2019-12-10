Детали Автомобиль главы федерации ММА в Ирпене могли поджечь люди Константина Бедового по прозвищу Костя Калоша

2019-12-10 17:25 249

К поджогу автомобиля активистки из Ирпеня Анджелы Макеевой может быть причастна банда Константина Бедового, известного в криминальном мире по прозвищу Костя Калоша. Макеева — многократная чемпионка и призер Европы и мира, абсолютная чемпионка Европы по тхэквондо, председатель Федерации смешанных единоборств ММА Украины в Киевской области.

Напомним, в ночь на 10 декабря неизвестный разбил окно ее автомобиля и бросил в салон дымовую шашку. В считанные минуты авто выгорело до тла. Видео Анджела Макеева опубликовала на фейсбук-странице. По ее словам, свидетели видели на месте преступления мужчину.

Активистка связывает поджог со своей профессиональной деятельностью: накануне апелляционный суд признал незаконным ее увольнение с поста директора стадиона «Чемпион», который она занимала с 2016 года. На момент увольнения Макеева лежала в больнице на сохранении. От пережитого стресса женщина потеряла ребенка на шестом месяце беременности. «Поджог автомобилей — распространенный метод борьбы с «врагами» в Ирпене. В прошлом году таким же образом поквитались с местным активистом Лаврентием Кухалейшвили... В этот раз пострадала я, поскольку меня запугивают всеми возможными методами», — написала Макеева.

Угрозы и давление на Макееву начались после ее отказа агитировать за кандидата в президенты Петра Порошенко и присоединиться к «избирательной сетке» по указанию экс-мэра Ирпеня Владимира Карплюка. Кроме того, на минувших парламентских выборах, активистка баллотировалась с Карплюком на одном округе — №95 в Ирпене.

С Костей Калошей Карплюка связывает давнее «партнерство». Они вместе «держали» местный ночной клуб «Заир», через который в конце 1990-х – начале 2000-х сбывали наркотики. Правоохранительные органы отрабатывают версию, согласно которой Карплюк мог попросить Бедового и его банду помочь запугать неугодную активистку. Как стало известно из собственных источников, на месте преступления свидетели видели мужчину, похожего на Сергея Фесака по прозвищу Шайба. Он — кум Кости Калоши и член его группировки, ответственный за «черную работу».

Как сообщалось ранее, люди Калоши также могут быть причастны к обстрелу здания ОАО «Мостобуд» в центре Киева 26 августа 2019 года. Тогда двое неизвестных стреляли по фасаду из ручного противотанкового гранатомета. В числе возможных исполнителей назывались Костя Калоша и члены его группировки Сергей Фесак (Шайба) и Андрей Юга (Длинный).

В прошлом Костя Калоша был криминальной шестеркой ОПГ Виктора Рыбалко. Занимался рэкетом и наркоторговлей. В начале 2000-х Бедовой скрывался в Израиле, где получил гражданство. Калоша также известен своими антиукраинскиим взглядами, которые озвучивает, в том числе, в эфирах российских пропагандистских СМИ.