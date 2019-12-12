Детали Ученые рассказали о неожиданной пользе какао

2019-12-12 22:00 78

 

Исследователи выяснили, что употребление какао приносит пользу людям, страдающим от рассеянного склероза, сообщает Newsyou.

От указанной проблемы страдают порядка 2,5 млн людей в мире.

Исследования научных сотрудников демонстрируют, что при употреблении какао указанное проявление рассеянного склероза можно частично нейтрализовать. Участниками эксперимента стали 40 пациентов, одна группа получала напиток с содержанием флавоноидов, а вторая - одну из его версий.

Впоследствии оценивалась утомляемость добровольцев, их когнитивные и физические показатели.

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Детали

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