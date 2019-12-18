Украина Новогоднее застолье: посчитали сколько придется потратить на алкоголь

2019-12-18 18:30 87

К Новому 2020 году осталось менее двух недель. Как правило, подавляющее большинство украинский празднует его в семейном кругу. Традиционным дополнением к праздничному столу являются алкогольные напитки. Журналисты подсчитали, во сколько, в среднем, обойдется соотечественникам алкоголь к новогоднему празднику.

Водка

Так, сегодня бутылка водки украинского производства объемом 0,5 л крепостью 40% стоит в среднем от 89 до 94 грн.

Речь, в частности, о таких известных ТМ, как “Житник”, “Prime”, “Хлебный Дар”, “Мороша”, “Козацька Рада” и другие.

Есть и такие бренды, за которые просят 100 и более гривен (отдельные разновидности “Хортицы” или Nemiroff). Однако, эксперты говорят, что в таком случае потребители переплачивают не за качество, а за рекламу, которую и закладывают в цену более разрекламированного алкоголя.

Значительно дороже в украинских торговых сетях стоит сегодня водка иностранного происхождения. Цены за бутылку напитка объемом 0,5 л крепостью 40%, в зависимости от страны происхождения, варьируются в диапазоне от 139 грн до 400 грн.

Так, к примеру, бутылка “Finlandia” стоит от 139 грн до 399 грн, польская водка “Zubrowka Czarna” — около 172 грн, латвийская “Stolichnaya” — 194 грн, литовская “Sobieski Platinum” — 169 грн.

Вина

По вин, то их стоимость в украинских супермаркетах довольно разная, и зависит, как и в случае с водкой, от страны производства напитка.

Так, бутылка вина отечественного производства объемом 700-750 мл и крепостью 13,6-14% стоит в среднем от 68 грн до 150 грн. Речь, в частности, о таких ТМ: “Chateau Cotnar” (69 грн), “Vardiani Алазанская долина” (76 грн), “Коктебель” (70 грн), “Shabo Мускатное белое” (99 грн), “Инкерман Саперави ординарное” (114 грн) и тому подобное.

Наряду с этим, бутылка французского вина обойдется украинцам в 179 грн −4000 грн, бутылка итальянского — в 269 грн — 373 грн, молдавского — в 200 грн — 270 грн.

Коньяк

Коньяки украинского происхождения стоят в среднем 128 грн — 359 грн. Все зависит от количества звезд.

В отношении импортируемых коньяков, то их цены стартуют от 155 грн и могут достигать 1700 грн. Самые дорогие — французские.

Шампанское

Стоимость бутылки шампанского в украинских супермаркетах объемом 750 мл и крепостью 13,5% стоит в среднем от 92 грн до 229 грн. Речь, в частности, о таких ТМ: “Коктебель” (96-98 грн), “Oreanda” (99 грн), “Артемовское” (114 грн), “Shabo Classic” (229 грн). Наряду с этим, цена за бутылку французского шампанского стартует от 319 грн, итальянского — от 379 грн, испанского — от 320 грн.

Таким образом, чтобы поставить на праздничный стол бутылку водки, вина, коньяка и шампанского украинского производства, придется потратить не менее 378 грн. Если речь о соответствующих напитки зарубежного производства, то придется потратить втрое больше — от 1 тыс. 100 грн.