Украина Новогоднее застолье: посчитали сколько придется потратить на алкоголь

2019-12-18 18:30 87

 

К Новому 2020 году осталось менее двух недель. Как правило, подавляющее большинство украинский празднует его в семейном кругу. Традиционным дополнением к праздничному столу являются алкогольные напитки. Журналисты подсчитали, во сколько, в среднем, обойдется соотечественникам алкоголь к новогоднему празднику.

Водка

Так, сегодня бутылка водки украинского производства объемом 0,5 л крепостью 40% стоит в среднем от 89 до 94 грн.

Речь, в частности, о таких известных ТМ, как “Житник”, “Prime”, “Хлебный Дар”, “Мороша”, “Козацька Рада” и другие.

Есть и такие бренды, за которые просят 100 и более гривен (отдельные разновидности “Хортицы” или Nemiroff). Однако, эксперты говорят, что в таком случае потребители переплачивают не за качество, а за рекламу, которую и закладывают в цену более разрекламированного алкоголя.

Значительно дороже в украинских торговых сетях стоит сегодня водка иностранного происхождения. Цены за бутылку напитка объемом 0,5 л крепостью 40%, в зависимости от страны происхождения, варьируются в диапазоне от 139 грн до 400 грн.

Так, к примеру, бутылка “Finlandia” стоит от 139 грн до 399 грн, польская водка “Zubrowka Czarna” — около 172 грн, латвийская “Stolichnaya” — 194 грн, литовская “Sobieski Platinum” — 169 грн.

Вина

По вин, то их стоимость в украинских супермаркетах довольно разная, и зависит, как и в случае с водкой, от страны производства напитка.

Так, бутылка вина отечественного производства объемом 700-750 мл и крепостью 13,6-14% стоит в среднем от 68 грн до 150 грн. Речь, в частности, о таких ТМ: “Chateau Cotnar” (69 грн), “Vardiani Алазанская долина” (76 грн), “Коктебель” (70 грн), “Shabo Мускатное белое” (99 грн), “Инкерман Саперави ординарное” (114 грн) и тому подобное.

Наряду с этим, бутылка французского вина обойдется украинцам в 179 грн −4000 грн, бутылка итальянского — в 269 грн — 373 грн, молдавского — в 200 грн — 270 грн.

Коньяк

Коньяки украинского происхождения стоят в среднем 128 грн — 359 грн. Все зависит от количества звезд.

В отношении импортируемых коньяков, то их цены стартуют от 155 грн и могут достигать 1700 грн. Самые дорогие — французские.

Шампанское

Стоимость бутылки шампанского в украинских супермаркетах объемом 750 мл и крепостью 13,5% стоит в среднем от 92 грн до 229 грн. Речь, в частности, о таких ТМ: “Коктебель” (96-98 грн), “Oreanda” (99 грн), “Артемовское” (114 грн), “Shabo Classic” (229 грн). Наряду с этим, цена за бутылку французского шампанского стартует от 319 грн, итальянского — от 379 грн, испанского — от 320 грн.

Таким образом, чтобы поставить на праздничный стол бутылку водки, вина, коньяка и шампанского украинского производства, придется потратить не менее 378 грн. Если речь о соответствующих напитки зарубежного производства, то придется потратить втрое больше — от 1 тыс. 100 грн.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Зарплаты на Банковой выросли: сколько получил Зеленский и Богдан

2019-12-14 11:30 1221

Стало известно, во сколько обойдется украинцам новогоднее оформление Офиса Зеленского

2019-12-05 20:00 696

Стало известно, сколько будут отдыхать украинские дети на зимних каникулах

2019-11-27 21:00 3984

СМИ узнали, сколько Украина заработает за участие на Евро-2020

2019-11-16 10:30 1851

Еще новости в разделе "Украина"

Новогоднее застолье: посчитали сколько придется потратить на алкоголь

2019-12-18 18:30 87

В Украине изменились правила поступления в университеты

2019-12-18 18:00 141

Украинцы по-новому будут выезжать за границу: роковое решение Кабмина

2019-12-18 16:30 669

Выживший при обрушении горящего колледжа в Одессе раскрыл детали ЧП

2019-12-18 15:13 270
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Новогоднее застолье: посчитали сколько придется потратить на алкоголь 2019-12-18 18:30 87
В Украине изменились правила поступления в университеты 2019-12-18 18:00 141
Украинцы по-новому будут выезжать за границу: роковое решение Кабмина 2019-12-18 16:30 669
Выживший при обрушении горящего колледжа в Одессе раскрыл детали ЧП 2019-12-18 15:13 270

Лента

19:00 ГТС Украины обесценится без российского газа
18:30 Новогоднее застолье: посчитали сколько придется потратить на алкоголь
18:00 В Украине изменились правила поступления в университеты
17:30 Ученые рассказали, как сыр помогает контролировать уровень сахара в крови
17:00 Зеленский продлил закон об особом статусе Донбасса
16:30 Украинцы по-новому будут выезжать за границу: роковое решение Кабмина
15:46 Составлен список продуктов, которые вызывают наиболее сильное привыкание
15:13 Выживший при обрушении горящего колледжа в Одессе раскрыл детали ЧП
14:45 Трамп написал на шести страницах гневное письмо в Конгресс по поводу импичмента
14:12 Fiat Chrysler и Peugeot объединились - в год будут выпускать по 8,7 млн авто