Политика Милованов слил в Сеть статьи нового трудового кодекса

2019-12-23 14:16 225

Министр экономики Тимофей Милованов обнародовал статью будущего трудового кодекса, в которой определяются трудовые отношения, чего не было в нынешнем законодательстве.

Отсутствие такого определения позволяет создавать проблемы бизнесу при проверках и ухудшает права сотрудников.

"Статья 13.1. Наличие трудовых отношений может устанавливаться по следующим признакам:

лицу регулярно выплачивается вознаграждение в денежной или натуральной форме за работу, выполняемую (услуги, предоставленные) в интересах другого лица;

личное исполнения лицом работы (оказания услуг) по конкретной квалификации, профессии, должности по поручению и под контролем лица, в интересах которого выполняются работы (предоставляемые услуги), или уполномоченного им лица (далее, для сокращения - работодателя – ред.);

работа выполняется (услуги предоставляются) в определенном работодателем рабочем месте с соблюдением правил внутреннего трудового распорядка;

лицо выполняет работы (оказывает услуги) аналогичные по содержанию и характеру выполняемой работе штатными работниками работодателя;

организация условий труда, в частности, предоставление средств производства (оборудования, инструментов, материалов, сырья, рабочего места) обеспечивается работодателем;

продолжительность рабочего времени и времени отдыха устанавливается работодателем.

Милованов отметил, что соответствующий законопроект скоро будет внесен на рассмотрение Правительства.