Политика Милованов слил в Сеть статьи нового трудового кодекса

2019-12-23 14:16 225

Министр экономики Тимофей Милованов обнародовал статью будущего трудового кодекса, в которой определяются трудовые отношения, чего не было в нынешнем законодательстве. 

Отсутствие такого определения позволяет создавать проблемы бизнесу при проверках и ухудшает права сотрудников.

"Статья 13.1. Наличие трудовых отношений может устанавливаться по следующим признакам:

  • лицу регулярно выплачивается вознаграждение в денежной или натуральной форме за работу, выполняемую (услуги, предоставленные) в интересах другого лица;
  • личное исполнения лицом работы (оказания услуг) по конкретной квалификации, профессии, должности по поручению и под контролем лица, в интересах которого выполняются работы (предоставляемые услуги), или уполномоченного им лица (далее, для сокращения - работодателя – ред.);
  • работа выполняется (услуги предоставляются) в определенном работодателем рабочем месте с соблюдением правил внутреннего трудового распорядка;
  • лицо выполняет работы (оказывает услуги) аналогичные по содержанию и характеру выполняемой работе штатными работниками работодателя;
  • организация условий труда, в частности, предоставление средств производства (оборудования, инструментов, материалов, сырья, рабочего места) обеспечивается работодателем;
  • продолжительность рабочего времени и времени отдыха устанавливается работодателем.

Милованов отметил, что соответствующий законопроект скоро будет внесен на рассмотрение Правительства.

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