Політика Екс-прем'єрка Юлія Свириденко очолила бізнес-школу Київської школи економіки

2026-09-10 14:41

Колишня прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко від 10 вересня очолюлюватиме бізнес-школу Київської школи економіки (KSE Business School). Про це повідомив президент KSE Тимофій Милованов у Facebook.

За його словами, Свириденко працюватиме над удосконаленням освітніх програм з урахуванням змін у технологіях, управлінні та глобальній конкуренції.



"Україна вже має унікальний досвід управління в умовах невизначеності, високих ставок і постійних змін. Наше завдання - перетворити цей досвід на основу нової якості бізнес-освіти. KSE Business School має готувати керівників, які створюватимуть наступне покоління технологій та допомагатимуть Україні переходити від ролі країни, яка генерує інновації, до країни, яка експортує знання, рішення та управлінський досвід", - зазначила експрем'єрка.



Президент KSE Тимофій Милованов зазначив, що війна значно швидше змінює підходи до ведення бізнесу, ніж на це встигають реагувати традиційні освітні системи.



За його словами, через це український бізнес змушений випробовувати інноваційні рішення безпосередньо на практиці, тоді як завдання бізнес-школи полягає в осмисленні цього досвіду.

Свириденко вже тривалий час співпрацює з KSE. Вона має статус почесної професорки практики та запрошеної лекторки.