Мир фото 30, 31 и 1 числа бастуют стюардессы - Lufthansa отменила более 170 рейсов

2019-12-30 14:13 153

Крупная немецкая авиакомпания Lufthansa Eurowings и ее дочерняя компания Germanwings из-за забастовки стюардесс отменили более 170 рейсов, запланированных на понедельник, вторник и среду.

Как сообщает Associated Press, забастовка стюардесс произошла из-за недопонимания между руководством и сотрудниками по поводу формирования графика рабочего дня.

Большинство рейсов отменят в аэропортах немецких городов Кельн-Бонн, Гамбург, Мюнхен, Штутгарт и Дюссельдорф.

В авиакомпании заявили, что работают над тем, чтобы свести к минимуму неудобства для путешественников. Также отмечается, что более тысячи рейсов будут реализовываться по расписанию.