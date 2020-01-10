Политика Авиакомпании Austrian Airlines и Lufthansa отменили рейсы в Тегеран

2020-01-10 10:39 105

Авиакомпании Austrian Airlines и Lufthansa отменили рейсы в Тегеран запланированные на 10 января.

“Рейс Lufthansa LH 600, который направлялся из Франкфурта в Тегеран, вернется во Франкфурт", - говорится в сообщении немецкой авиакомпании.

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Обе авиакомпании приняли решения об отмене рейсов в связи с последними отчетами и измененной оценкой ситуации с безопасностью воздушного пространства вокруг аэропорта Тегерана.

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Такое развитие событий произошло после того, как ряд американских чиновников заявил, что Иран по ошибке сбил украинский авиалайнер в среду.

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