Политика Авиакомпании Austrian Airlines и Lufthansa отменили рейсы в Тегеран

2020-01-10 10:39 105

Авиакомпании Austrian Airlines и Lufthansa отменили рейсы в Тегеран запланированные на 10 января. 

“Рейс Lufthansa LH 600, который направлялся из Франкфурта в Тегеран, вернется во Франкфурт", - говорится в сообщении немецкой авиакомпании.

BOEING-737 СБИЛИ ПВО ИРАНА - НА ФОТО НАШЛИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Обе авиакомпании приняли решения об отмене рейсов в связи с последними отчетами и измененной оценкой ситуации с безопасностью воздушного пространства вокруг аэропорта Тегерана.

У ТРАМПА ПРОВЕЛИ СЕКРЕТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПО КРУШЕНИЮ BOEING 737

Такое развитие событий произошло после того, как ряд американских чиновников заявил, что Иран по ошибке сбил украинский авиалайнер в среду.

НА МЕСТЕ КРУШЕНИЯ BOEING 737 НАЙДЕНЫ ОБЛОМКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

фото В США доказали, что украинский Boeing 737 в Иране был сбит двумя ракетами Gauntlet

2020-01-10 09:38 222

видео Снятый с рейса в Тегеран пилот МАУ рассказал, как чудом спасся от крушения

2020-01-09 20:30 2559

Акции Boeing упали на фоне катастрофы украинского лайнера в Тегеране

2020-01-09 15:15 285

Bellingcat проверяет версию атаки военных на украинский самолет под Тегераном

2020-01-09 14:46 345

Еще новости в разделе "Политика"

Авиакомпании Austrian Airlines и Lufthansa отменили рейсы в Тегеран

2020-01-10 10:39 105

Трюдо: Украинский самолет был сбит иранской ракетой

2020-01-09 22:20 453

Расследование причин крушения самолета МАУ в Иране поручено следователям Нацполиции

2020-01-09 22:00 369

Зеленский провел телефонный разговор с главой правительства Швеции: обсудили катастрофу в Иране

2020-01-09 21:30 396
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Авиакомпании Austrian Airlines и Lufthansa отменили рейсы в Тегеран 2020-01-10 10:39 105
Трюдо: Украинский самолет был сбит иранской ракетой 2020-01-09 22:20 453
Расследование причин крушения самолета МАУ в Иране поручено следователям Нацполиции 2020-01-09 22:00 369
Зеленский провел телефонный разговор с главой правительства Швеции: обсудили катастрофу в Иране 2020-01-09 21:30 396

Лента

11:40 У родственников погибших в авиакатастрофе украинцев собрали образцы ДНК
11:13 В Кабмине заявили о первом за все годы независимости реальном снижении цен
10:39 Авиакомпании Austrian Airlines и Lufthansa отменили рейсы в Тегеран
10:12 Церемония вручения премии "Оскар"пройдет без ведущего
фото 09:38 В США доказали, что украинский Boeing 737 в Иране был сбит двумя ракетами Gauntlet
КАРТА 09:11 Турецкий поток запущен - транзит газа по Украине стремительно падает
08:25 Бывшее руководство Приватбанка добивается отмены национализации - суды завалены исками
22:20 Трюдо: Украинский самолет был сбит иранской ракетой
22:00 Расследование причин крушения самолета МАУ в Иране поручено следователям Нацполиции
21:30 Зеленский провел телефонный разговор с главой правительства Швеции: обсудили катастрофу в Иране