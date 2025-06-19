Мир фото МАГАТЕ підтвердило знищення в Ірані одразу двох ключових для ядерної програми об’єктів

2025-06-19 08:26

Міжнародне агентство з атомної енергії підтвердило ураження в Тегерані двох об’єктів із виробництва центрифуг для збагачення урану. Про це агентство повідомило в соцмережі X .

"МАГАТЕ має інформацію про те, що в Ірані уражені два підприємства з виробництва центрифуг для збагачення урану, зокрема, Тегеранський дослідницький центр та завод TESA в Караджі (містечко в передмісті Тегерану)", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на тегеранському об’єкті уражено будівлю, де виготовлялись та випробовувалися вдосконалені ротори центрифуг, а в Караджі зруйновано дві будівлі, де виготовлялися різні компоненти центрифуг.

"Обидва об’єкти раніше перебували під моніторингом та верифікацією МАГАТЕ у рамках СВПД (Спільного всеосяжного плану дій або ядерної угоди, підписаної у 2015 році Іраном, п’ятьма постійними членами Радбезу ООН: США, Китаєм, Францією, Росією, Великою Британією, а також Німеччиною і ЄС щодо іранської ядерної програми)", – додали в МАГАТЕ.

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