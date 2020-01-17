фото-видео 18+ Муж беременной модели plus size Эшли Грэм обнародовал домашние фото

2020-01-17 23:36 141

Самая известная и высокооплачиваемая модель plus size, которая сейчас на последнем месяце беременности, устроила фотосессию ню. Девушка обнажилась перед мужем, режиссером и имиджмейкером, Джастином Эрвином, который выложил работу в своем Instagram-сториз.

На одном кадре Грэм в голом виде сидит на стуле. Часть тела девушки закрывает фотограф, а грудь она прикрыла руками. На другом - модель позирует полностью обнаженной. Свой пышный бюст Эшли вновь прикрыла руками. На третьем фото Грэми стоит, отвернувшись от камеры. На ней из одежды только белый кардиган, прикрывающий грудь. Снимки не обработаны в фотошопе, на них Грэм предстала, что называется, в природном первозданном виде, со всеми прелестями и недостатками.

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фото-видео

18+ Муж беременной модели plus size Эшли Грэм обнародовал домашние фото 2020-01-17 23:36 141
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