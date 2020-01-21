Спорт Ястремская мощно стартовала на Australian Open - ни одной двойной ошибки

2020-01-21 12:15 192

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская с победы стартовала на втором для себя Australian Open. Так, в матче первого круга украинка без проблем разобралась с победительницей квалификации Кайей Юван из Словении 6:1, 6:1.

Матч длился всего 56 минут. Ястремская в первом сете взяла две подачи соперницы, а в третьем сделала три брейка, не отдав Юван ни одной своей подачи.

На игру Даяна ни разу не подала на вылет, не допустила ни одной двойной ошибки при двух у соперницы, подустила 18 невынужденных ошибок при 32 у соперницы, а также реализовала пять из шести брейк-пойнтов. У Кайи Юван не было за матч ни одного брейк-пойнта.

Во втором круге Ястремская сыграет против экс-первой ракетки мира датчанки Каролин Возняцки.

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Спорт

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