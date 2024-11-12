Политика Гипотетическая «победа» путина – не станет «победой» для Трампа – Жозеп Боррель

2024-11-12 12:11

«Победа» Путина в Украине не станет «победой» для Трампа. Об этом заявил Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, комментируя перспективы европейской поддержки Украины.

Жозепп Боррель подчеркнул, что цель Евросоюза «помочь Украине одержать победу в войне осталась точно такой же, как и долгосрочная приверженность блока, продемонстрированная в его решении открыть перспективу для вступления ЕС».

Недавний официальный визит Верховного представителя ЕС в Киев, состоявшийся 9 ноября, продемонстрировал «твердость поддержки» Европы. Независимо от результатов выборов в США.

«Не могу сказать, какой будет позиция США. Но позвольте сказать одно: мы должны избавиться от логики «действия США и наша реакция».

Европа должна иметь собственный потенциал для действия», - подчеркнул Жозеп Боррель.

Игорь Шевырев.

 

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Политика

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