Детали Как правильно завязать красную нить на руке, чтобы она приносила удачу

2020-01-26 12:30 471

Очень важен не только цвет нити, но и материал, из которого она изготовлена. Издревле считалось, что лучшим вариантом для использования красной нити в качестве оберега является шерсть, выступающая в роли источника статистической энергии, позитивно влияющая на организм человека.

Кроме магических свойств шерстяная нить использовалась нашими предками еще и в качестве лечебной атрибутики, которую завязывали на запястье для избавления от болей в суставах, а также для лучшего кровообращения.

Как завязывать красную нить на руке

• Считается, что самой сильной энергетикой обладает красная нить, привезенная из Иерусалима. Но и любая другая может стать не менее сильным оберегом, но желательно, что бы она была собственноручно куплена.

• В основном нить завязывается на левой руке, так как именно через нее может проходить негативная энергия. Если же повязать нить на правой руке, то она начнет привлекать благополучие в финансовой сфере, но при этом утратит свои свойства оберега.

• Завязывать такой оберег самому себе нежелательно, лучше попросить об этом близкого человека.

• Количество завязываемых узлов должно быть не менее трех и не более семи. Каждый узел необходимо завязывать, проговаривая новое желание, направленное на защиту человека.

• Не стоит переживать, если нить порвалась. Это лишь значит, что она вобрала в себя всю отрицательную энергию. Желательно эту нить выбросить или лучше сжечь, повязав при необходимости новую.