Украина 51 украинец находится в заблокированных из-за коронавируса городах Китая – посольство

2020-01-29 20:30 189

 

На временный консульский учет заявили 93 лица, добавили в диппредставительстве. Больше всего украинцев, обратившихся с соответствующим заявлением, находятся в Пекине.

 По состоянию на 29 января в китайской провинции Хубэй, где произошла смертельная вспышка коронавируса, находится 51 гражданин Украины: 49 человек в Ухане и один – в городском уезде Чжунсян города Цзинмень.

Об этом сообщает Ракурс со ссылкой на ответ посольства Украины в Китае.

На временный консульский учет заявили 93 лица, добавили в диппредставительстве. Больше всего украинцев, обратившихся с соответствующим заявлением, находятся в Пекине.

Тем временем смертельная болезнь распространилась уже на 17 стран. Жертв вируса сейчас насчитывается 132, количество инфицированных превысило 6000 человек. Чтобы сдержать распространение болезни, в отдельных регионах в Китае вводят военное положение. Кроме того, о создании первой вакцины уже сообщили в Гонконге. Правда, лекарства, как пишут местные издания, требуют дополнительных испытаний на животных.

 

 

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