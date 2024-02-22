Мир Впервые за два года МИД Китая сделал официальное заявление по войне в Украине

2024-02-22 15:37

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что "всю подноготную войны в Украине рассудит история, а сейчас самое главное - прекратить боевые действия". Об этом он сообщил в интервью китайским СМИ после завершения поездки в Европу на Мюнхенскую конференцию безопасности, передает Укринформ.

По словам министра, война в Украине представляет собой ситуацию, когда страна оказалась одной из двух главных горячих точек в мире, что вызывает негативные последствия по всему миру, и поэтому само продолжение этой ситуации не отвечает общим интересам международного сообщества.

"Вся подноготная этого "кризиса" непременно выйдет на суд истории, и будет видно, на чьей стороне правда, а кто нес несправедливость. На данный момент самым что ни на есть незамедлительным представляется восстановление мира", - сказал Ван И.

По его словам, исторический опыт показывает, что любой конфликт в итоге заканчивается за столом переговоров. 

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