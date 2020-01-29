Украина Стало известно, кто может выиграть от китайской эпидемии

2020-01-29 22:00 255

 

Вспышка коронавируса может спровоцировать резкое повышение курса доллара. Такой прогноз высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, на мировом рынке уже дешевеет нефть, акции авиакомпаний, казино и турагентств.

"Однако стоит заметить, что подобные паники у нас образуются раз в 5 лет. И, по странному стечению обстоятельств потом начинают находить те лекарства, которые могут побороть эти болезни", — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что Китай, как и Юго-восточная Азия в целом, традиционно являются источниками вирусов. Но это связано больше с климатом и большим количеством населения.

"Конечно же, если ситуация с коронавирусом начнет развиваться по негативному сценарию, то падение индекса развивающихся рынков и падения индекса роста Китая будет влиять на Украину очень плохо. Так как в этом случае инвесторы обычно уходят в тихие гавани — идут в гарантированные ценные бумаги США, в золото и более стабильные бумаги, которые обеспечивают гарантированный доход. И в этом случае происходит отток денег с развивающихся рынков, которым, в частности, является и украинский. Для нас такая ситуация одновременно может обернуться плохими и хорошими последствиями", — отметил Загородний.

С одной стороны, по словам эксперта, если произойдет падение сырьевых рынков, то это ударит по экспорту, который в Украине в основном сырьевой. С другой стороны, это также скажется и на спекулянтах внутри страны, которые благодаря "умной" политике Нацбанка массово зашли в ОВГЗ.

"В этом случае они начнут так же массово убегать, а это повлияет на курс гривни в соотношении к доллару. Но учитывая тот факт, что Нацбанк завышал курс гривны по отношению к доллару, у нас может произойти, как не странно, оздоровление, ведь если резко произойдет девальвация, это вызовет оживление экономики, так как спровоцирует удешевление экспорта и удорожание импорта. Но тогда гривна может вернуться к отметке 29 гривен и начнет соответствовать цифрам бюджета", — считает эксперт.

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