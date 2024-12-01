ВОЙНА В Украине Мобилизация студентов: кто получит отсрочку в декабре 2024 года

2024-12-01 14:30

В декабре 2024 года мобилизация студентов в Украине будет иметь ряд важных особенностей, определенных законопроектом №10449.

Призывная кампания практически не претерпела изменений по сравнению с ноябрем, сохраняя четкие критерии для военнообязанных мужчин.

Студенты, получающие первое высшее образование по очной или дуальной форме обучения, продолжают иметь право на отсрочку от мобилизации. К категориям, которых не коснется призыв, также относятся аспиранты, докторанты и ассистенты-стажеры.

В то же время существуют исключения, при которых студенты могут быть мобилизованы. В частности, это касается тех, кто учится на вечерней или заочной форме, получает второе или третье высшее образование, не проходит общевоенную подготовку или претендует на документ об образовании более низкого уровня.

По состоянию на декабрь 2024 года вопрос о мобилизации студентов старше 30 лет не поднимается. Мужчины, получающие первое высшее образование и которым за тридцать, продолжают быть защищенными от призыва.

Ранее сообщалось, что МОН выявил более 20 тысяч псевдостудентов: кто оказался вне вузов.