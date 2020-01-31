Политика Известному российскому певцу запретили въезд в Украину

2020-02-01 12:00 204

Служба безопасности Украины запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткину за его высказывания о "целесообразности" аннексии Крыма в эфире одного из российских телеканалов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Также в спецслужбе объяснили принцип работы процедуры запрета въезда иностранных гражданов в Украин:

СБУ решает о запрете в случае, если есть сведения о действиях иностранца, которые несут угрозу национальной безопасности Украины;

Запретить въезд также могут другие госорганы, а именно Государственная пограничная служба;

В связи с нарушением правил пересечения границ Украины, а именно административной границе с Крымом, вопрос разглядывается Госпогранслужбой (согласно статье 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства")

При наличии сведений о зарубежных артистов, нарушивших правила пересечения границ Украины, однако публично не поддерживали агрессию против нашей страны, СБУ передает ее в Госпогранслужбы.