Политика Известному российскому певцу запретили въезд в Украину

2020-02-01 12:00 204

 

Служба безопасности Украины запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткину за его высказывания о "целесообразности" аннексии Крыма в эфире одного из российских телеканалов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Также в спецслужбе объяснили принцип работы процедуры запрета въезда иностранных гражданов в Украин:

СБУ решает о запрете в случае, если есть сведения о действиях иностранца, которые несут угрозу национальной безопасности Украины;

Запретить въезд также могут другие госорганы, а именно Государственная пограничная служба;

В связи с нарушением правил пересечения границ Украины, а именно административной границе с Крымом, вопрос разглядывается Госпогранслужбой (согласно статье 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства")

При наличии сведений о зарубежных артистов, нарушивших правила пересечения границ Украины, однако публично не поддерживали агрессию против нашей страны, СБУ передает ее в Госпогранслужбы.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

31 января - Brexit: Украина ввела безвиз для граждан Великобритании

2020-01-31 11:13 591

Для украинских водителей в Раде готовят новшество - можно лишиться прав

2020-01-30 09:10 8526

Экстренная мера: Власти Китая из-за коронавируса срочно перекрывают границы

2020-01-28 08:39 588

В Минобороны хотят сократить сроки призыва украинцев в армию

2020-01-23 10:14 870

Еще новости в разделе "Политика"

Известному российскому певцу запретили въезд в Украину

2020-02-01 12:00 204

Премьер Гончарук заявил, что ежедневные расходы украинцев на бензин уменьшились

2020-01-31 16:29 495

видео Facebook удалил видео факельного шествия памяти героев Крут

2020-01-31 15:34 543

ПАСЕ приняла резолюцию по России - собраны главные претензии к Москве

2020-01-31 14:12 522
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Известному российскому певцу запретили въезд в Украину 2020-02-01 12:00 204
Премьер Гончарук заявил, что ежедневные расходы украинцев на бензин уменьшились 2020-01-31 16:29 495
видео Facebook удалил видео факельного шествия памяти героев Крут 2020-01-31 15:34 543
ПАСЕ приняла резолюцию по России - собраны главные претензии к Москве 2020-01-31 14:12 522

Лента

12:30 Японским ученым удалось изолировать коронавирус для разработки вакцины
12:00 Известному российскому певцу запретили въезд в Украину
11:30 Заробитчане могут забыть о загранице: жизнь украинцев изменится уже в этом году
11:00 На Украину надвигается страшное: синоптики обещают 1 февраля бурю со шквалами и дождем
10:30 Украинским водителям придумали очередную "подлянку"
10:15 Коронавирус: более 250 человек погибли, более 11 тысяч заболели
10:00 В Запорожье с подозрением на коронавирус госпитализировали китайца
22:12 Джоди Фостер снимет фильм о самом таинственном похищении картины из Лувра
21:35 Депутаты снова выдвинули высмеянную в Сети Грету Тунберг на Нобелевскую премию
20:30 Существование аномальной материи подтверждено - водород сжали до состояния металла