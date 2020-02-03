Детали Чиновниця Мін’юсту намагається витягти замовника убивства власника 4Room з довічного ув’язнення

2020-02-03 13:54 279

Міністерство юстиції України розглядає можливість екстрадиції замовника жорстокого убивства бізнесмена Шабаба Алояна - Мераба Суслова до Вірменії.

Редакція отримала офіційний документ за підписом заступника керівника Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України Миколи Цепіня про початок збору пакету документів щодо Суслова.

Юристи звертають увагу: жодних законних підстав для екстрадиції Мераба Суслова до Вірменії не має. Оскільки:

- досі триває слідство по одному з епізодів справи про вбивство Шабаба Алояна, і Мераб Суслов потрібен правоохоронцям для здійснення слідчих дій;

- до того ж, Мераб Суслов досі не сплатив родичам загиблого Шабаба Алояна та ще двох його охоронців – офіцерів українських правоохоронних органів, компенсацію. А це біля 8,5 мільйонів гривень;

 - Мераб Суслов так і не визнав своєї вини;

- злочин, за який Суслов засуджений до довічного ув’язнення, стався на території України, і жодного стосунку до Вірменії не має;

- І найголовніше – за інформацією юристів, Вірменія не зверталась до України щодо екстрадиції Мераба Суслова, а це ключова умова для початку процедури екстрадиції.

Спроби передати Суслова Вірменії юристи оцінюють як намагання полегшити злочинцю відбування покарання за скоєне. Є всі підстави вважати, що після екстрадиції, Суслов вийде на волю.

Наші джерела в Міністерстві юстиції вказують, що за черговою спробою «витягти» Суслова з довічного ув’язнення стоїть директор Департаменту міжнародного права Тамара Андрієва.

Жінка відома в органах влади своїми немалими статками. Так у декларації за 2017 рік Андрієва вказала:

- 3 квартири в Києві та ще одну в Ірпені;

- Авто Suzuky Sx4;

- Заробітну платню – 700 тисяч гривень.

В декларації за 2019 рік у жінки з’явився ще й будинок в елітному столичному передмісті – Конча-Заспі, в селищі Козин. За ділянку площею 1120 квадратних метрів та будинок площею 91 квадратний метр чиновниця віддала 1,7 мільйона гривень. При цьому, за останні 6 років, згідно поданих декларацій, Андрієва заробила біля 1,2 мільйонів гривень. Вже зараз у Міністерстві юстиції точаться розмови, що різницю в доходах та витратах покривають тіньові оборудки чиновниці. Зокрема, за допомогу у звільнені Мераба Суслова Андрієва нібито отримала 500 тисяч євро.

Сьогоднішня ситуація з екстрадицією – не перша спроба витягти Мераба Суслова з довічного ув’язнення. 2018-го активну допомогу злочинцю здійснювала тодішня Уповноважена з прав людини Валерія Лутковська та народний депутат України Сергій Тарута. Ці люди через запити та звернення намагались переконати правоохоронців та керівництво пенітенціарної системи у смертельній хворобі Суслова, аби перевести його з колонії до однієї з лікарень Харкова. Потерпілі від дій Суслова прямо казали: у Харкові Суслову готували втечу, аби потім переправити його через кордон до Росії.

Найближчими днями родичі загиблих Шабаба Алояна та офіцерів правоохоронних органів проведуть прес-конференцію, на якій озвучать факти допомоги Суслову з боку чиновників Міністерства юстиції.

Нагадаємо, Шабаб Алоян був жорстоко вбитий 2 жовтня 2009 року, опівдні в приміщенні торгового центру 4Room, який належав Алояну. Разом з бізнесменом загинули його охоронці – офіцери «Титану» Андрій Брєжнєв та Володимир Ісай. Один з кілерів помер від поранення в лікарні. Іншого схопили. У ході розслідування правоохоронці вийшли і на замовника убивства. Ним виявися бізнесмен та родич Алояна – Мераб Суслов. 2010-го його екстрадували з Росії до України, а 2012-го суд засудив Суслова до довічного ув’язнення.

Джерело

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