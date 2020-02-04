Детали Диетологи рассказали о продуктах, которые лучше есть на ночь

2020-02-04 22:00 234

 

Медики решили рассказать о продуктах, которые будет полезно скушать на ночь, пишет cursorinfo.co.il.

Миндаль. Из-за содержания жиров, многие девушки отказываются в таком виде перекуса, дабы сберечь фигуру. Однако, исследования показали, что употребление миндаля никак не влияет на потерю или набор веса. Перед сном такой орех будет полезен из-за содержащегося магния внутри, который принято считать "таблеткой для сна".

Фисташки. Эти орехи славятся невероятным количеством полезных веществ. Фисташки являются источником клетчатки, которая оптимизирует пищеварительный процесс, а также содержат в себе массу других полезных компонентов, которые принесут приятный бонус для организма.

Тыквенные семечки. Как и в миндаль, тыквенные семечки содержат высокий уровень магния, который помогает расслабится и подготовить тело ко сну. Согласно исследованиям, в одной порции такого продукта можно найти половину суточной нормы магния.

Теплое молоко с медом. Благодаря содержащимся аминокислотам, теплое молоко помогает вырабатывать гормон серотонин, который помогает в борьбе со стрессом и тревожными мыслями. Одна ложечка меда может добавить калорий напитку, однако она может усилить действие серотонина, что поспособствует мягкому сну.

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