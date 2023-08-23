Экономика Курс гривны на наличном рынке продолжает стремительное понижение к доллару и евро

2023-08-23 15:38

Курс гривны продолжает стремительное понижение к доллару и евро в обменных пунктах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка в среду, 23 августа.

Так, средний курс доллара подскочил сразу на 30 копеек - до 38,60 грн, курс евро вырос также на 30 копеек - до 42,20 грн.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,00 грн, евро по 41,50 грн.

За последние 10 дней доллар подорожал примерно на одну гривну.

Официальный фиксированный курс доллара НБУ не меняется с 21 июля прошлого года - 39,7245 гривен за доллар. Официальный курс евро на 23 августа заметно вырос и теперь составляет 39,889 грн за евро (+0,1645 грн).