Сегодня Рада рассмотрит закон о рынке земли и упростит получение украинского гражданства

Сегодня Верховная Рада сегодня рассмотрит во втором чтении законопроект об открытии рынка земли.
Кроме того, в первом чтении нардепы планируют рассмотреть проект закона относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг и внесении изменений в Кодекс Украины из процедур банкротства.
Проекты законов о доступе к публичной информации, относительно отмены государственной регистрации договоров (контрактов) о совместной инвестиционной деятельности и относительно повышения эффективности работы Национальной общественной телерадиокомпании Украины также рассмотрят в первом чтении.
На повестке дня также упрощение получения украинского гражданства, проект закона о законодательной инициативе народа и уполномоченных Верховной Рады.