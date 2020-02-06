Политика Сегодня Рада рассмотрит закон о рынке земли и упростит получение украинского гражданства

2020-02-06 10:12 78

Сегодня Верховная Рада сегодня рассмотрит во втором чтении законопроект об открытии рынка земли.

Кроме того, в первом чтении нардепы планируют рассмотреть проект закона относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг и внесении изменений в Кодекс Украины из процедур банкротства.

Проекты законов о доступе к публичной информации, относительно отмены государственной регистрации договоров (контрактов) о совместной инвестиционной деятельности и относительно повышения эффективности работы Национальной общественной телерадиокомпании Украины также рассмотрят в первом чтении.

На повестке дня также упрощение получения украинского гражданства, проект закона о законодательной инициативе народа и уполномоченных Верховной Рады.