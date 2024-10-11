Спорт Легенда тенниса Рафаэль Надаль на 12 языках объявил о завершении своей карьеры

2024-10-11 16:31

Рафаэль Надаль официально объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом легендарный испанский теннисист сообщил на своей странице в соцсети.

"Спасибо всем", - написал Надаль сразу на 12 языках и поделился специальным видеообращением.

"В этой жизни у всего есть начало и конец. И я думаю, что сейчас очень удачное время завершить карьеру, которая была долгой и гораздо успешнее, чем я мог себе представить", - сказал Надаль.

Надаль по праву считается одним из самых лучших теннисистов за всю историю. 38-летний испанец 22 раза побеждал на турнирах серии Grand Slam.

Успешнее всего он выступал на грунте, на котором выиграл рекордные 63 турнира, за что получил прозвище "Король грунта".

subscriber subscriber

Еще по теме

Криштиану Роналду впервые назвал клуб, в котором может завершить свою звездную карьеру

2024-08-30 15:37

Экс-хавбек Барселоны, Ливерпуля и Баварии Тьяго Алькантара объявил о завершении карьеры

2024-07-11 12:30

Тайсон Фьюри впервые открыто заговорил о завершении своей карьеры

2023-08-11 16:31

35-летний Себастьян Феттель неожиданно заявил о завершении карьеры в Формуле-1

2022-07-29 17:32

Еще новости в разделе "Спорт"

Сколько Майк Тайсон заработает за бой против блогера Джейка Пола

2024-10-11 18:28

Легенда тенниса Рафаэль Надаль на 12 языках объявил о завершении своей карьеры

2024-10-11 16:31

Экс-форвард Артем Милевский заговорил о начале тренерской карьеры

2024-10-11 11:32

Тайсон Фьюри признал, что считает своего соперника лучшим нокаутером в истории бокса

2024-10-09 13:34
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Сколько Майк Тайсон заработает за бой против блогера Джейка Пола 2024-10-11 18:28
Легенда тенниса Рафаэль Надаль на 12 языках объявил о завершении своей карьеры 2024-10-11 16:31
Экс-форвард Артем Милевский заговорил о начале тренерской карьеры 2024-10-11 11:32
Тайсон Фьюри признал, что считает своего соперника лучшим нокаутером в истории бокса 2024-10-09 13:34