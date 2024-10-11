Спорт Легенда тенниса Рафаэль Надаль на 12 языках объявил о завершении своей карьеры

2024-10-11 16:31

Рафаэль Надаль официально объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом легендарный испанский теннисист сообщил на своей странице в соцсети.

"Спасибо всем", - написал Надаль сразу на 12 языках и поделился специальным видеообращением.

"В этой жизни у всего есть начало и конец. И я думаю, что сейчас очень удачное время завершить карьеру, которая была долгой и гораздо успешнее, чем я мог себе представить", - сказал Надаль.

Надаль по праву считается одним из самых лучших теннисистов за всю историю. 38-летний испанец 22 раза побеждал на турнирах серии Grand Slam.

Успешнее всего он выступал на грунте, на котором выиграл рекордные 63 турнира, за что получил прозвище "Король грунта".