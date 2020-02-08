Детали Диетологи дали советы, что лучше есть по утрам

2020-02-08 08:42 138

Нередко при планировании завтрака худеющие совершают одни и те же ошибки, основанные на популярных мифах о питании. Диетолог Елена Кален на своей странице в Instagram развенчала самые популярные заблуждения об этом приеме пищи.

Топ-5 мифов о завтраке:

1. Завтракать необходимо обязательно, чтобы запустить организм и разогнать метаболизм

На самом деле, не все так просто. Метаболизм, то есть обмен веществ, ускоряется с активацией работы мышц, то есть в первую очередь за счет движения — чем больше активности, тем больше расходуется энергии, и, соответственно, сжигаются внутренние запасы организма, в том числе жир.

Поэтому, если вы съели завтрак, да еще и без голода, а потом легли на диван, то это никак не ускорит ваш метаболизм, а наоборот, замедлит его. Чтобы снизить вес, необходимо помнить о том, что количество потраченных калорий должно быть больше, чем количество потребляемых.

2. При пропущенном завтраке организм включает «режим голодания» и начинает запасать калории

На самом деле, организм начинает включать «режим голодания» тогда, когда человек начинает игнорировать именно голод. Тогда организм пугается, что питательные вещества перестанут поступать к нему, и при ближайшем приеме пище начинает просить больше, чем нужно для текущих потребностей, чтобы сделать запасы в виде жировых отложений на будущее.

Другое дело, когда еда успела перевариться за ночь, то утром к моменту завтрака возникает голод. Особенно это касается любителей диет, которые не едят после 18:00. В этом случае завтрак важен, так как он как раз пойдет на утоление голода. Но, если вы не испытываете голод утром, не нужно насильно запихивать в себя еду. Лучше возьмите завтрак с собой, чтобы поесть тогда, когда вы проголодаетесь.

3. Овсяные хлопья — это быстро, вкусно и полезно

Специалисты в унисон говорят о полезных свойствах овсянки. Считается, что она обволакивает стенки желудка, облегчая переваривание, а также она богата различными питательными веществами… Все правда. Но давайте разберемся, что понимается под словом «овсянка».

Многие, приходя в магазин, не читают надписи на упаковке и покупают овсяные хлопья быстрого приготовления! Этот продукт как раз способствует набору веса и замедляет перистальтику кишечника, мешая усвоению питательных веществ!

Во время обработки у овсяных хлопьев убирают внешнюю оболочку, из-за чего они готовятся быстрее, а потому и усваиваются быстрее организмом. Внешняя оболочка — клетчатка — служит чистильщиком кишечника, но если ее убрать, то зерна теряют полезность и превращаются в быстрые углеводы, злоупотребление которыми приводит к набору веса. Также в хлопьях меньше витаминов, потому что основные витамины находятся именно во внешней оболочке. Другое дело, овсяная крупа или геркулес — это целое зерно с оболочкой, просто расплюснутое.

4. Завтрак должен быть плотным, чтобы пища дольше переваривалась

Эту цель часто преследуют люди, у кого нормированный график, и обед — строго по расписанию. Они хотят оттянуть следующий прием пищи. Но помните, что прием пищи без голода, а также переедание во время завтрака, является «лишней» едой для организма и способствует набору веса!

Правильнее включить в завтрак долгие углеводы в виде круп и добавить немного белка в виде мяса, рыбы, птицы. Переваривание такого завтрака обеспечивает постепенное поступление калорий в организм. А также можно взять с собой перекус, чтобы съесть его, как только почувствуете голод, и эффективно провести время до обеда.

5. Кофе с утра помогает проснуться

Знакомо ли вам утверждение: «Я не могу отказаться от чашки кофе на завтрак, для меня это — ритуал». Многим с утра кофе помогает проснуться. Однако необходимо знать, что кофе не дает энергию. Оно активизирует имеющиеся в вас запасы энергии. Это все равно, что загнанную лошадь ударить плеткой. Она побежит, но далеко ли?

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У вас есть свой резерв энергии на день. Чтобы его пополнить, необходимо не кофе, а контрастный душ, аэробная нагрузка, вода и сбалансированное питание в течение дня. Данные процедуры зарядят вас энергией на весь день.