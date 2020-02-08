Детали Страсти по Жукову: Мемориальная доска маршалу стала причиной выяснения отношений между сторонниками Партии Шария и националистами

2020-02-08 15:17 87

Накануне вечером у здания философского факультета ОНУ им. Мечникова, что по ул. Новосельского, 64, произошла потасовка. Как известно, 4 февраля представители националистических организаций демонтировали со стены здания мемориальную табличку маршалу Георгию Жукову.

Свои действия вандалы объяснили исполнением Закона «О декоммунизации» и тем, что ректор ОНУ им. Мечникова доктор исторических наук Игорь Коваль разрешил им это сделать.

Вольная трактовка Закона «О декоммунизации», а также попытка принизить участие украинского народа в победе над нацизмом в годы Второй мировой войны возмутили одесситов.

Именно поэтому инициативная группа решила установить новую памятную доску Георгию Жукову, который, как бы ни пытались переписать прошлое, вошел в историю ХХ века как Маршал Победы.

О своем намерении сторонники политической Партии Шария объявили в соцсетях. К моменту установки доски к зданию, помимо горожан, подошла группа молодых людей в камуфляже с балаклавами на лицах (отдельно стоит отметить и тот факт, что среди противников барельефа Жукову были замечены люди с криминальным прошлым). Началась потасовка, во время которой националисты разбили мемориальную доску.

За всем происходящим со скучающим видом наблюдали сотрудники полиции, инцидент даже не был внесен в сводку происшествий. Такое «действие» полиции с благодарностью оценили как раз националисты, которые после президентских и парламентских выборов на время занялись строительством домиков для котов за деньги одесских налогоплательщиков.

Следует напомнить, что в 2020 году исполняется 75 лет Великой Победе нашего народа во Второй мировой войне. Вне зависимости от официального названия данного исторического периода, фактом является то, что Украина – одна из самых пострадавших республик: на фронтах войны, в концлагерях, от голода и холода погибли миллионы наших граждан. Также фактом является то, что наши деды и прадеды самоотверженно сражались на фронтах и в тылу. Во время войны около 2,5 миллионов воинов-украинцев были награждены орденами и медалями.

И именно Г.К. Жуков подписывал акт капитуляции нацистской Германии 8 мая 1945 года. Также горожане помнят, что Г.К. Жуков после войны командовал Одесскими военным округом (1946-1948 гг.). Штаб маршала находился как раз в здании на Новосельского (Островидова), 64. По данным архивных источников известно, что одесский горком партии просил именно начальника Одесского военного округа Г.К. Жукова помочь в ликвидации уличной преступности, с чем он блестяще и справился.

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