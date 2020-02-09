Детали фото Громада Протасового Яру, яка бореться з Корбаном, протестує під СІЗО

2020-02-09 14:38 261

На зовнішньому мурі Лук’янівського слідчого ізолятора в Києві з’явилася інформаційна таблиця про повстання в цій тюрмі полонених українських старшин та козаків Армії УНР – героїв Холодного Яру, що відбулося 9 лютого 1923 року.

Дошку на стіні ліворуч від входу до СІЗО розмістили учасники акції «Останній бій Холодного Яру» в неділю, 9 лютого. Акцію ініціювала громада Протасового Яру.

Інформаційна дошка оздоблена символом 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ «Холодний Яр», яка підтримала цей захід.

«9 лютого 1923 року у Лук’янівській в’язниці засуджені бойовиками ВЧК до розстрілу провідники та члени українського антимосковського підпілля підняли повстання, захопили 14 рушниць з набоями і вели свій останній бій більше 4 годин. Серед загиблих повстанців були лідери-«холодноярці», отамани антимосковського підпілля Київщини, козаки і старшини Січових стрільців», – зазначено на таблиці.

Співробітники поліції перешкоджали встановленню таблиці, намагалася відібрати її в активістів та зрештою склали протокол за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення – «порушення благоустрою».

Однак, за свідченнями учасників акції, представники правоохоронних органів не стали зривати таблицю після її встановлення, принаймні попервах. Можливо, через те, що дошку розмістили не під вивіскою СІЗО, а збоку, де на стіні висить ще кілька оголошень СІЗО.

Один з організаторів акції Роман Ратушний, голова ініціативної групи «Захистимо Протасів Яр», у коментарях журналістам порівняв боротьбу повстанців Холодного Яру із сьогоднішньою боротьбою проти незаконної забудови місцевості Протасів Яр у Києві.

З його слів, дніпровська компанія ТОВ «Дайтона Груп» (бенефіціари – бізнесмени Геннадій Корбан і Олег Левін) намагається захопити понад 3 гектари землі Протасового Яру та звести три 40-поверхових будинки на схилі, що входить до зони охоронюваного ландшафту. Корбана підтримує заступник голови офісу президента України Андрій Смирнов.

«Сьогодні ми встановили меморіальну дошку на Лук’янівському СІЗО. І чесно, як мешканець Протасового Яру, в глибині душі, сподіваюсь, що в цьому СІЗО зрештою буде сидіти і Корбан», - розповів Іван, один з учасників протесту.