ВОЙНА В Украине Справа Гандзюк: Суд оголосив вирок екс-голові Херсонської облради та його посібнику

2023-06-26 13:32

Суд визнав винними екс-голову Херсонської облради Владислава Мангера та його посібника Олексія Левіна, обвинувачених у замовленні та організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Їм призначили по 10 років позбавлення волі.

Суддя Дніпровського райсуду Києва Юлія Іваніна сьогодні оголосила вирок Мангеру та Левіну. Мангера визнали винним у замовлення нападу, а Левіна - в його організації.

"Мангера визнати винним…, призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 10 років… Левіна визнати винним…, призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 10 років", - зазначила Іваніна.

У строк відбування покарання Мангеру та Левіну зарахують час, який вони провели у СІЗО. Мангер - з 15 лютого 2019 року по 16 лютого 2019 року та з 16 червня 2020 року по дату набрання вироком законної сили, а Левін - з 24 січня 2020 року по дату набрання вироком законної сили. Один день у СІЗО відповідає одному дню позбавлення волі.

Обом засудженим суд також продовжив запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Крім того, суд задовольнив цивільний позов родичів Гандзюк та постановив стягнути з Мангера та Левіна на користь батька Гандзюк 5 млн грн, на користь матері - 5 млн грн, чоловіка - 5 млн грн.