Экономика Польша значительно ограничила доходы Беларуси от транзита китайских товаров

2024-07-05 12:29

Польша ввела детальный контроль на крупном таможенном терминале на границе с Беларусью, чтобы ограничить Минску доходы от транзита. Об этом сообщает RMF FM.

Речь идет о пункте в Малашевичах Люблинского воеводства. По словам польских дипломатов, это станет "чрезвычайно жестким шагом против Минска".

Большое количество грузов с востока, в том числе основные сухопутные поставки из Китая, направляются на запад через так называемый "сухой порт" Малашевичи. Затем по железной дороге они направляются в страны-члены ЕС, а также в порт Гданьск, откуда отправляются в другие пункты назначения.

Этот транзит является существенным источником дохода для белорусского режима. Его ограничение может иметь много последствий, отметили поляки.

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