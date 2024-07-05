Экономика Польша значительно ограничила доходы Беларуси от транзита китайских товаров

2024-07-05 12:29

Польша ввела детальный контроль на крупном таможенном терминале на границе с Беларусью, чтобы ограничить Минску доходы от транзита. Об этом сообщает RMF FM.

Речь идет о пункте в Малашевичах Люблинского воеводства. По словам польских дипломатов, это станет "чрезвычайно жестким шагом против Минска".

Большое количество грузов с востока, в том числе основные сухопутные поставки из Китая, направляются на запад через так называемый "сухой порт" Малашевичи. Затем по железной дороге они направляются в страны-члены ЕС, а также в порт Гданьск, откуда отправляются в другие пункты назначения.

Этот транзит является существенным источником дохода для белорусского режима. Его ограничение может иметь много последствий, отметили поляки.