Политика Власник ТОВ "СОБІ" Сергій Надєєв заплатив півмільйона $ Генпрокуратурі за закриття справ, - ЗМІ

2024-06-01 12:51

Уникнення податків на сотні мільйонів під час війни, фіктивні склади, неіснуючий цукор та торф, незаконне миття піску, зв’язок з екс-регіоналами, підкуп прокурорів та цькування БЕБ.

Це неповний перелік злочинних дій, які останнім часом організували власники Товариства з обмеженою відповідальністю «Собі» (Далі – ТОВ «СОБІ») Сергій Надєєв та Анатолій Шалоплут.

Так от, нещодавно Головний підрозділ детективів Бюро економічної безпеки України (Далі – БЕБ) за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора (Далі — ОГП) відкрили кримінальне провадження № 72023000210000051 за фактами ухилення від податків, підробки документів та порушення правил користування надрами.

Згідно з судовими документами від 15 січня 2024 року детективи БЕБ та ОПУ стверджують, що ТОВ «СОБІ» використовувало фіктивні фірми, у яких нібито купували цукор та торф. Насправді ж жодних операцій не проводилося, що допомагало просто списувати на витрати гроші та уникати сплати податків, насамперед ПДВ.

«На даний час подальша реалізація цукру ТОВ «СОБІ» не відбувалась і складські приміщення для його зберігання відсутні, що вказує на безтоварність проведених операцій з метою незаконного формування витрат і податкового кредиту з ПДВ у бухгалтерському обліку для товариства з обмеженою відповідальністю», — йдеться у документі.

Таким чином ТОВ «Собі» за версією Бюро економічної безпеки змогло нарахувати собі 103,5 млн. грн. витрат, яких не було, у тому числі 17,2 млн. грн. ПДВ. Ще від сплати податків на 55,2 млн грн компанія нібито ухилилася у період із 2020 по 2023 роки.

«Шляхом проведення ризикових господарських операцій з ТОВ «Краєвид» по придбанню ТМЦ (цукор білий кристалічний ти брикети торфові) в розмір 103 476 846,40 грн, які не спричинили реального настання правових наслідків та є безтоварними», — акцентують увагу детективи.

Всі порушення, які вказані у кримінальній справі, було виявлено після обшуків, оглядів територій та інших процесуальних дій, що проводилися на підставі ухвали вищезгаданого судового рішення. Зокрема, підтвердилося відсутність складів, на яких мав би зберігатися цукор та торф; миття піску відбувалося не у відведених підприємству місцях; виявлено документи з ознаками фіктивності і тд.

На ці факти відразу відреагували власники ТОВ «СОБІ» та в черговий раз пішли по шляху «підкупу».

Отже, як повідомило наше джерело у правоохоронних органах, справу за негласним розпорядженням Офісу Генеральної прокуратури спустили на гальма.

«Такі «домовленості» пройшли в обхід представників БЕБу, питання вирішили з прокурорськими. Завдяки цьому стало неможливим задокументувати належним чином всі обставини правопорушень. В ОГП дали команду спустити справу на гальма. Подейкують, що таке ненадійне вирішення питання Надєєну обійшлося у 500 тис. $», — розповіло джерело.

Ця інформація може бути правдивою, адже на початку травня у хід вже пішли статті на захист ТОВ «СОБІ». У статті прямий негатив йде тільки у бік представників Бюро економічної безпеки. Генеральну прокуратуру журналісти оминули. До того ж, цитати представників підприємства жодним чином не підтверджені фактами. Неозброєним оком видно, що такі статті мають ознаки замовності та можуть розцінюватися, як цькування правоохоронного органу, в цьому випадку – БЕБ.

Ще один цікавий приклад зловживань – співпраця ТОВ «Собі» Надєєва та Шалоплута з ТОВ «Укрбудтрестсервіс». Остання компанія, ведучи видобуток піску в Київській області, занижувала обсяги видобутку, продаючи неврахований обсяг (547 664 тонни) ТОВ «Собі» всього по 33 гривні за тонну. Згодом компанія Сергія Надєєва та Анатолія Шалоплута перепродувала пісок уже по 160 гривень за тонну. Таким чином, заробивши на цьому 87,5 млн грн.

До речі, за даними сервісу YouControl, ТОВ «Укрбудтрестсервіс» входить до групи компаній, що належить народному депутату України Нестору Шуфричу. Останній ось уже кілька місяців перебуває у СІЗО за підозрою у державній зраді та низці інших злочинів.

Нам вдалося знайти й інші розслідування щодо зловживань Надєєва та Шалоплута. Чомусь, статті були видалені з сайту «СтопКор». Це ще раз підтверджує, що фігуранти кримінальних справ дуже швидко почали «зачищати» Інтернет від негативу про себе. Однак, нам вдалося віднайти та відновити статті «СтопКору» на нашому сайті.

Зокрема, журналісти-розслідувачі розповідали про те, що у селі Зазим‘я (Броварський район Київської області) копачі піску спричинили вихід річки Десна з берегів. Так, вода «забрала» більш як 15 метрів суходолу. Компанія, яка видобуває пісок – ТОВ «СОБІ».

У ще одному розслідуванні зазначалося, що «за даними юристів «Стоп корупції», у селищі Погреби Броварського району Київської області на р. Десна службовими особами ТОВ «СОБІ» організовано та здійснюється незаконний видобуток корисних копалин (піску) шляхом гідронамиву». Через те, що компанія «Собі» краде пісок та руйнує дороги у Києві та його околицях місцеві та правозахисники вийшли на акцію протесту. Проте на людей з села Погреби натравили так званих тітушок.

Це лише маленька частина можливих зловживань власниками ТОВ «СОБІ». Ми продовжимо далі досліджувати схеми незаконного збагачення підприємців під час війни.

Своєю чергою, редакція «ІНФОРМЕР» публічно звертається до керівництва Офісу Генеральної прокуратури, Бюро економічної безпеки, Державного бюро розслідувань та Національного антикорупційного бюро для перевірки вищенаведених фактів та всебічного розслідування можливих незаконних дій власників ТОВ «СОБІ». Сподіваємося, що нашим правоохоронцям вдасться довести справи до завершення, щоб несплачені податки все ж потрапили до бюджету держави для посилення обороздатності України.