Детали Подчиненный Верланова купил квартиру за неимением на нее средств, – СМИ

2020-02-11 19:51 270

Директор Департамента контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров Государственной налоговой службы (ГНС) Украины Роман Гнатюк задекларировал покупку квартиры в Киеве.

Об этом сообщило интернет-издание "Вести.ua", ссылаясь на данные электронной декларации о доходах Гнатюка, поданой в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) 31 октября 2019 года.

Гнатюк указал, что приобрел квартиру 30 октября 2019 года. Недвижимое имущество находится в Киеве, общая площадь квартиры составляет 63,4 кв. м. Право на временное проживание в квартире имеет отец Гнатюка – пенсионер Иван Гнатюк, свидетельствуют данные электронной декларации чиновника.

При этом, Гнатюк за 10 месяцев 2019 года получил лишь 254,2 тыс. гривен дохода, что указано в его электронной декларации. Эту сумму чиновник получил в качестве заработной платы на предыдущем месте работы - в Офисе крупных плательщиков налогов. Иных доходов у Гнатюка, как и у членов его семьи, в 2019 году не было.

Добавим, что согласно данным информационно-аналитического портала lun.ua, минимальная стоимость квартиры в Киеве (в сданном и введенном в эксплуатацию доме) площадью 60-65 кв. м составляет порядка 50 тыс. долларов, что эквивалентно 1,2 млн гривен. А это - в 5 раз больше, чем размер дохода, который Гнатюк получил и отразил в своей электронной декларации.

Также отметим, что данные деклараций Гнатюка за предыдущие годы свидетельствуют о том, что чиновнику не с чего было накопить денег на квартиру в Киеве стоимостьюболее 1 млн гривен. Так, в 2018 году его доход составил 214 тыс. гривен, еще меньше - в 2017 году - 180 тыс. гривен.

Жена Гнатюка не работает, семейная пара воспитывает 2 несовершеннолетних детей.

Напомним, в 2016 году Гнатюк, занимая должность руководителя Офиса крупных плательщиков налогов, заработал всего 53 тыс. гривен.

Как сообщило интернет-издание "Зеркало недели", Гнатюк получил должность директора Департамента контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров Государственной налоговой службы (ГНС) Украины 11 декабря 2019 года вне конкурса, что прямо противоречит действующему законодательству.

Дело в том, что до ГНС Украины Гнатюк, чуть больше месяца, работал заведующим сектора обеспечения деятельности заместителя министра финансов. По данным СМИ, назначение Гнатюка в ГНСУ не соответствует сути "равнозначная или низшая вакантная должность" по следующим параметрам:

штат сектора Минфина гораздо меньше штата департамента ГНС;

размер должностного оклада в Минфине меньше оклада руководителя департамента в ГНС;

перевод Гнатюка на должность директора Департамента ГНС должен был произойти по согласованию министра финансов, данные о котором в документах ведомства, что публикуются на веб-сайте, отсутствуют.

"Кроме того, должность заведующего сектором обеспечения деятельности заместителя министра финансов является патронатной, что также исключает возможность применения к Гнатюку положений ЗУ "О государственной службе" о переводе вне конкурса", - отметили журналисты издания.

В НАПК при этом сообщили, что декларацию о доходах Гнатюка на предмет соответствия антикоррупционному законодательство пока еще не проверяли.

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