Життя В Одесі викрили масштабну шахрайську схему з квартирами одиноких людей

2025-12-06 11:35

В Одесі викрили шахрайську схему привласнення квартир померлих місцевих мешканців, що не мали спадкоємців. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

За законом нерухомість мала перейти на баланс міста і квартиру міг би отримати, зокрема, військовий.

Схему організувало подружжя рестораторів, яке через знайомих отримувало інформацію про наявність квартир, власники яких померли. Далі через підставних осіб оформлювались липові договори купівлі-продажу нерухомості. Потім ділки подавали цивільні позови щодо визнання права власності на ці квартири.

Для успішної легалізації оборудки фігуранти залучили суддю одного з районних судів Одеської області. Без встановлення обставин та "зайвих" запитів він виносив судові рішення про задоволення визнання права власності на ці квартири.

На підставі рішень суду здійснювалась реєстрація права власності у Держреєстрі речових прав на нерухоме майна. Таким чином шахраї встигли переоформити три квартири. Наразі на об’єкти накладено арешт.


В Одеській обласній прокуратурі додали, що колишньому судді та спільникам повідомили про підозру у квартирних оборудках.

Ділки встигли переоформити та "провести" через судові рішення три квартири з вторинного фонду в Приморському та Пересипському районах. Загальна вартість нерухомості за експертизою - майже 3 000 000 гривень.

