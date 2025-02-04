Мир В Вашингтоне закрыли штаб-квартиру USAID - самого большого в мире финансового донора

2025-02-04 16:38

Штаб-квартира Агентства США по международному развитию (USAID), расположенная в Вашингтоне, закрыта решением американской администрации, сообщает Fox News.

Отмечается, что со штаб-квартиры агентства, отвечающего за распределение гражданской иностранной помощи и содействия развитию по всему миру, уже снята табличка ведомства.

Департамент эффективности государственного управления (DOGE) под управлением миллиардера Илона Маска взял под контроль все компьютерные системы агентства с конфиденциальной информацией.

По данным Исследовательской службы Конгресса США, в прошлом году агентство распоряжалось ассигнованиями на сумму около 40 млрд долларов.

USAID является самым большим в мире донором. В 2023 финансовом году США выделили 72 млрд долларов на помощь по всему миру. В 2024 году США предоставили 42% всей гуманитарной помощи, отслеженной ООН.