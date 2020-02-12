Детали На производстве «безантибиочной» курятины Эпикур обнаружены антибиотики

2020-02-12 12:53 129

Обман потребителя или техническая ошибка - этот вопрос предстоит выяснить Антимонопольному комитету Украины в связи со скандалом вокруг курятины «Эпикур».

Многие годы производитель «Эпикур» позиционировал свою продукцию как такую, что выращена без антибиотиков. Но это оказалось не так.

В ходе анализа закупок стало известно, что производитель «Эпикура» ( Владимир-Волынская птицефабрика) активно закупает заграницей антибиотик.

Такие данные доступны в аналитической системе Youcontrol. Там в частности указано, что в 2019 году Владимир-Волынская птицефабрика закупила сероорганических соединений на 9,5 млн грн.

Как оказалось, сероорганические соединение - это ни что иное как антибиотик, о чем свидетельствуют и тендеры в Prozorro.

Лефлоцин - группа антибактериальных препаратов группы хинолонов, фторхинолоновIII поколения.

Ципрофлоксацин - лекарственное средство, антибактериальный препарат из группы фторхинолонов ІІ поколения.

Вышеуказанное говорит о том, что вопреки рекламным лозунгам производитель «Эпикур», вероятнее таки использует антибиотики, что в свою очередь может свидетельствоваofficeArt objectть о нарушении закона о рекламе и введении в заблуждение потребителей.

Но кроме того, неизвестно, при каких обстоятельствах «Эпикур» использует антибиотик - для лечения птицы ( что допустимо при условии полнго ывода антибиотика из организма животных до убоя) или в профилактических мерах ( что выгоднее для производителя, однако уже давно не используется авторитетными производителями ввиду нежелательных последствий для потребителя, в том числе появления резистентности к антибиотикам).